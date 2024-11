Grave acusación por supuesto mal manejo de dineros en el seno de la Dimayor: más escándalos

El fútbol profesional colombiano se encuentra en su fase de cuadrangulares, pero mientras se definen a los clubes finalistas para la Liga Betplay II-2024, en las últimas horas de este jueves 28 de noviembre, el máximo dirigente del Boyacá Chicó , Eduardo Pimentel , hizo una grave acusación.

A través de un mensaje en su perfil de 'X', Pimentel Murcia habló de un nuevo escándalo que ronda a la Dimayor y a su presidente, Fernando Jaramillo. La denuncia tiene que ver con mal manejo de dineros. ¡Atención a las fuertes palabras!

"En La Dimayor no paran los escándalos, ahora las denuncias ya no son solo deportivas, que fueron escandalosas, ahora se vienen las denuncias por los manejos irregulares de los dineros por parte de su presidente, Jaramillo, quien creyó fiel al “siniestro” estilo 'Petrista' que podía venir a disponer atrevidamente y a su antojo de los recursos de los clubes", fue lo que declaró con vehemencia Eduardo Pimentel en la plataforma social anteriormente citada.

Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó. COLPRENSA

Sin duda una incriminación bastante grave en contra de Jaramillo, de quien se viene mencionado desde hace semanas que varios clubes están en desacuerdo por su gestión. Ahora, habrá que esperar si desde la Dimayor de pronuncia con respecto a estas acusaciones del máximo accionista del elenco de la ciudad de Tunja.

Publicidad

¿Qué dijo Eduardo Pimentel sobre Fernando Jaramillo?

Finalizando el pasado mes de octubre, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Pimentel se pronunció con dureza sobre el propio Jaramillo.

Publicidad

"Jaramillo se tiene que ir de la Dimayor, ya él lo sabe y eso que yo lo he respaldado, pero ya no más. Ha comenzado a hacer unas cosas por mandatos de terceros, como la gente de Millonarios. Si los equipos grandes no se dan cuenta, se los van a llevar. Yo soy de Millonarios, pero no van a venir a atropellar a todo el mundo. Los reglamentos se tienen que cumplir", explicó Pimentel con la vehemencia que lo caracteriza.