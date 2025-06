Hernán Darío Herrera: "No estamos muertos, espero que mañana gane Nacional"

Por la cuarta fecha del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025,Once Caldas protagonizó una actuación destacada en su visita al estadio Nemesio Camacho El Campín, donde empató 2-2 con Millonarios en un vibrante duelo que dejó emociones y goles para ambos bandos.

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera fue superior en el primer tiempo, imponiéndose con carácter y eficacia. Aprovechando los errores defensivos del conjunto capitalino, el ‘blanco blanco’ se adelantó con goles de Michael Barrios y Alejandro García, silenciando por completo a la afición local. Durante esa etapa, Once Caldas mostró orden, presión alta y una propuesta ofensiva que desnudó las falencias del cuadro ‘embajador’.

Sin embargo, en la segunda mitad, el ímpetu manizaleño se fue diluyendo. Millonarios reaccionó con cambios acertados desde el banco, y rápidamente descontó con un gol de Radamel Falcao García a los 48 minutos, tras un preciso centro de Jader Valencia. El propio Valencia figura del complemento, firmó el empate al 61’ con un remate que se desvió en un defensor y dejó sin opción al arquero James Aguirre.

Declaraciones de Hernán Darío, tras el empate con Millonarios

Millonarios vs. Once Caldas por la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay l-2025 Colprensa

Tras el empate en la capital de la República, el 'Arriero' se mostró conforme con el resultado obtenido pese a ir ganando por dos goles. Así mismo, el entrenador de Once Caldas destacó la presentación de sus dirigidos.

"Hoy me siento muy orgulloso de Once Caldas, creo que es el mejor primer tiempo desde que yo estoy dirigiendo al equipo porque hicieron todo para ganar acá a Millonarios con toda su gente. Demostramos que estamos para grandes cosas, pero en el segundo tiempo de inicio nos hacen ese gol y trataron de seguir metiéndose en el arco, hasta que consiguieron el segundo (...) el Once también tuvo argumentos para ganar, así como lo hicimos en Manizales. Me voy muy contento con el equipo".

En cuanto a las posibilidades de llegar a la final, Hernán Darío Herrera fue contundente:

"Yo no estoy entregado, yo espero que mañana gane Nacional porque ahí se empareja el grupo y tenemos posibilidades (...) es un cuadrangular tan bravo que con nueve puntos se puede clasificar (...) no estamos muertos, va a ser duro, porque dependemos de otros resultados. Lo importante es venir acá y ganarle a Santa Fe porque tenemos con qué y después veremos que pasa con otros resultados", expresó el entrenador de Once Caldas.