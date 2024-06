Hernán Torres dejó de ser oficialmente el DT de Emelec: ¿se ilusiona el Deportivo Cali?

Emelec empató 0-0 con Libertad y, tras el partido, según la prensa ecuatoriana, se realizó una reunión entre Hernán Torres y la directiva del club. Según el comunicado oficial del equipo 'azul', ambas partes acordaron de manera mutua finalizar su contrato y dejar las cosas lo mejor posible.

“El Club Sport Emelec agradece al señor Hernán Torres y su cuerpo técnico por los servicios prestados hasta la fecha y, de mutuo acuerdo, damos por concluida nuestra relación contractual. Le deseamos al profesor Torres mucho éxito en su futuro profesional”, comunicó el equipo en sus redes sociales.

El entrenador colombiano se despide del fútbol ecuatoriano tras dirigir 35 partidos, de los cuales ganó 12, empató 16 y perdió 7. Su equipo anotó 35 goles y recibió 25. Este fue su tercer ciclo dirigiendo en el extranjero, habiendo estado previamente en dos etapas con Alajuelense de Costa Rica.

Aunque Torres siempre negó la posibilidad de regresar al fútbol colombiano, ahora parece que su destino podría estar en el Deportivo Cali, tal como se viene rumorando. “Son rumores, yo estoy aquí en Emelec. Desde el primer día me querían sacar, decían que me iba a ir, que regresaba... Aquí estoy contento, trabajando”, declaró en mayo de este año 2024.

Y es que estos rumores han sido la constante en estos últimos meses, donde aseguró que, desde que llegó a Emelec, han estado buscándole razones y equipos para sacarlo. “Todo se tiene que hablar con hechos reales. Si usted hace una propuesta tiene que haber alguna cosa escrita o firmada, un precontrato, qué muestren lo que he firmado. Yo desde que llegué a este país me han llamado de diferentes equipos, de Colombia y de todo lado, me ha llamado mucha gente. He tenido propuestas de Perú, de Colombia, de Bolivia, pero aquí tengo un compromiso y tengo que cumplirlo”, dijo en alguna ocasión en charla con 'El canal del fútbol', de Ecuador.

Por el momento, para Torres solo hay palabras de agradecimiento para con el cuadro 'azul' de Ecuador en donde asegura que "me han tratado muy bien, me han respetado no solo como profesional sino como ser humano”.

El entrenador regresaría al fútbol colombiano, donde ya ha dirigido a Deportes Tolima, Águilas, Millonarios, Independiente Medellín, América de Cali y Atlético Bucaramanga. En el Deportivo Cali, estuvo como asistente de Néstor Otero y Fernando ‘El Pecoso’ Castro. Volvería a un equipo que conoce bien, con el objetivo de evitar el descenso y darle protagonismo al cuadro 'azucarero'.