Hernán Torres: "Hay que mantener esto con trabajo; nos quedan 16 finales en Liga"

Hernán Torres, entrenador del Deportivo Cali, habló en rueda de prensa luego de vencer por 2-0 a Independiente Medellín en el estadio Palmaseca. El estratega ‘azucarero’ enfatizó en que todavía faltan “16 finales” y “hay que seguir mejorando”.

“El equipo venía trabajando en la semana como jugó frente a Medellín, con una actitud; todo eso se ha conversado, creo que tenemos un grupo humano bueno, de seres humanos excelentes y buenos futbolistas. Estamos unidos a un objetivo y como tal tenemos que reaccionar y reaccionó el equipo”, indicó inicialmente Torres, refiriéndose al triunfo ‘verdiblanco’.

Sumado a eso, el estratega ‘verdiblanco’ destacó las virtudes del equipo frente al ‘poderoso’, especificando principalmente en el manejo de la pelota: “Me parece que de principio a fin el equipo jugó como tiene que jugar. Pero que sea una constante no flor de un día. Pienso que el equipo ha venido trabajando intenso y duro. Cuando se trabaja se tienen que dar los resultados y hoy (domingo) se dieron los resultados de un trabajo de toda la semana”.

“Hay una disposición del grupo importante que no me puedo quejar, con muchas ganas, deseos y lo asume en el entrenamiento y ya se ve ese compromiso en nuestros jugadores, que estamos comprometidos con los objetivos que tenemos. Hay situaciones que hay que arreglarlas y enderezarlas”, agrego elentrenador de 63 años.

Jonathan Marulanda festejando una anotación con el Deportivo Cali. Foto: X del Cali.

*Otras declaraciones de Hernán Torres:

¿Qué rescatar de este Deportivo Cali?

“Mejoramos mucho la parte de ataque, mantuvimos la pelota, no la perdimos fácil, hicimos posesión con intensidad, no lento ni caminando. Y por eso se hizo lo que se hizo en el campo, fue fundamental el orden, me parece que el equipo fue ordenado siempre, nunca se alargó y eso hay que reconocerlo. Tuvimos la pelota, la manejamos, tuvimos mucha movilidad también”.

El crecimiento del equipo…

“Hay que agradecerle a Dios primero, que es el nos ayuda. Hemos tenido semanas muy duras y difíciles y nos le hemos comido calladitos y trabajando. Pero estamos trabajando en equipo y lo seguiremos haciendo con la humildad, con lo que somo y representamos. Cuando las cosas se trabajan así como lo hacemos, con el objetivo claro, las cosas van a llegar por sí solas”.

¿Qué viene para el Deportivo Cali?

“Hay que mantener esto con trabajo, no siendo conformistas, va la cuarta fecha, quedan 16 finales, ya hemos jugado cuatro, unas buenas y otras malas, pero el equipo tiene que tener regularidad. Somos conscientes de lo que estamos haciendo y jugado y como tal tenemos que dar mucho más de lo que hicimos hoy (domingo), es la única forma en la que podemos cumplir el objetivo”.

El siguiente encuentro…

“Boyacá Chicó es un partido muy importante para nosotros, pero todos son finales para nosotros y como tal la estamos asumiendo, no queremos tener más reveces. Hemos hecho doble jornada por necesidad, porque necesitamos tiempo para fortalecer otras cosas, para poder mejorar y los jugadores han sido receptivos. No podemos quedarnos con este triunfo contra Medellín, hay que ir por más tenemos una obligación muy grande con la institución”.