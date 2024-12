Homenaje a cuatro "leyendas e ídolos" de Atlético Nacional, en la final contra Tolima

En el estadio Atanasio Girardot, se vivió una fiesta y no era para menos. Este domingo 22 de diciembre, se jugó la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2024 , con Atlético Nacional oficiando de local y en las gradas, miles de hinchas respondieron. Banderas, música, camisetas, color y mucha pasión se vio en las tribunas y todo 'enloqueció' con la presencia de algunos de sus ídolos y leyendas.

Previo al inicio del compromiso aparecieron Franco Armani, Francisco Maturana, René Higuita y Macnelly Torres. Cada uno de ellos estuvo en el terreno de juego, dieron la vuelta olímpica para que los vieran los aficionados y recibieron una tremenda ovación. Pero eso no fue todo, ya que Antonio José Ardila también entró en escena y con una intención clara: rendirles un emotivo homenaje.

Uno a uno recibió una placa conmemorativa, reconociendo su 'granito de arena' en la historia de Atlético Nacional, aportando en las dos Copas Libertadores que la institución antioqueña tiene en sus vitrinas. Francisco Maturana y René Higuita estuvieron en la edición de 1989, mientras que Franco Armani y Macnelly Torres participaron en la de 2016, gritando 'campeones' en las dos.

Las LEYENDAS Macnelly Torres, Franco Armani, Francisco Maturana y René Higuita recibiendo el reconocimiento de Antonio José Ardila.



Pero no fueron los únicos que sorprendieron en el Atanasio. A pesar de que no estuvieron en el homenaje, se dejaron ver en las tribunas, hombres como Dorlan Pabón, Jefferson Duque, Giovanni Moreno, Mateus Uribe, Sebastián Gómez, Alexander Mejía, entre otros. Razón por la que los aplausos, pedida de fotos y autógrafos, y abrazos no se hicieron esperar por su 'grandeza' en el club.

