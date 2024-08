Hugo Rodallega marcó tremendo golazo frente al Cali, pero tuvo emotivo gesto

Este martes, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe se enfrentaron por la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2024, en el estadio Palmaseca, en un encuentro lleno de emociones y emotivos reencuentros.

Uno de ellos fue el de Hugo Rodallega, quien en el pasado ya había vestido los colores del cuadro ‘azucarero’ y ahora, como goleador del ‘león’, volvió a territorio vallecaucano.

No obstante, el reencuentro no fue color ‘rosa’, pues solo empezando el partido Jonathan Marulanda anotó el primer gol, que levantó a todos los hinchas ‘verdiblancos’ de las gradas, para ponerlos a festejar. De todas maneras, la alegría no duró mucho, pues Santa Fe igualó a los pocos minutos después, con un autogol de Rafael Bustamante.

Ya con el juego empatado, Santa Fe siguió atacando, tomándose más confianza de cara al arco contrario, con un Hugo Rodallega urgido de gol.

Y es que, con un remate colocado, inatajable para el guardameta del Deportivo Cali, ‘Hugol’ anotó un auténtico golazo a los 31 minutos del partido, poniendo el 1-2 parcial, a favor del ‘león’.

Sin embargo, el gesto del atacante, posterior a su anotación, fue lo que se ‘robó’ las miradas del juego, pues el atacante de 39 años pidió disculpas a todo el estadio, dejando claro el agradecimiento que tiene con la institución por el paso que tuvo allí, en el 2005.