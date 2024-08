Fechas y horarios de los partidos de Colombia contra Argentina y Perú, por Eliminatorias

Se terminó hace unas semanas la Copa América 2024 y ahora las miradas vuelven a postrarse en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, y por eso la Conmebol informó de las fechas y horarios de los partidos de las fechas 7 y 8. La Selección Colombia se medirá a Perú y Argentina, respectivamente.

Cabe recordar que el duelo frente al combinado ‘inca’ será de visitante, mientras que frente a la albiceleste será en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Fechas y horarios de los partidos de la Selección Colombia contra Perú y Argentina

Fecha 7



Perú vs Colombia

6 de septiembre de 2024

Estadio: Monumental de Lima

Monumental de Lima Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com

Fecha 8



Colombia vs Argentina

10 de septiembre de 2024

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) Hora: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com

La Selección Colombia se volverá a enfrentar a Argentina, luego de la final de la Conmebol Copa América que fue triunfo 1-0 para la albiceleste en Estados Unidos, aunque esta vez será en un importante partido de la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, donde ambos combinados están entre los primeros puestos de la tabla de posiciones y quieren seguir sumando para acercarse a ese cupo rumbo al Mundial de 2026.

¡Vuelven las #EliminatoriasSudamericanas! Fixture confirmado para las Fechas 7 y 8 🗓️



Voltam as #EliminatóriasSulAmericanas! Calendário confirmado para as Rodadas 7 e 8 😍#CreeEnGrande | #AcrediteSempre pic.twitter.com/v4dhbo9nbU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 2, 2024

¿Cómo va la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas?

La ‘tricolor’ dirigida por el técnico Néstor Lorenzo está invicta en los clasificatorios rumbo al Mundial de 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá. En la primera fecha vencieron 1-0 a Venezuela, luego empate 0-0 con Chile; 2-2 contra Uruguay, 0-0 frente a Ecuador, y en los más recientes compromisos derrotaron 2-1 a Brasil y 1-0 a Paraguay.

Con estos resultados la Selección Colombia está en el tercer puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, con 12 puntos, tres unidades menos que el líder que es Argentina, y uno menos que el segundo, que es Uruguay.

Programación de la fecha 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas:

Fecha 7

Jueves 5 de septiembre

Bolivia vs Venezuela (3:00 p.m.) - Estadio Municipal de El Alto

Argentina vs Chile (7:00 p.m.) - Estadio Más Monumental

Viernes 6 de septiembre

Uruguay vs Paraguay (6:30 p.m.) - Estadio Centenario

Brasil vs Ecuador (7:45 p.m.) - Estadio Major Antonio, Couto Pereira

Perú vs Colombia (8:30 p.m.) - Estadio Monumental de Lima

Fecha 8

Martes 10 de septiembre

Colombia vs Argentina (3:30 p.m.) - Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Ecuador vs Perú (4:00 p.m.) - Estadio Rodrigo Paz Delgado

Venezuela vs Uruguay (5:00 p.m.) - Estadio Monumental de Maturín

Paraguay vs Brasil (7:00 p.m.) - Estadio Defensores del Chaco

Chile vs Bolivia (8:00 p.m.) - Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos