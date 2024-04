Hugo Rodallega: "Siempre he sido ambicioso, la edad no es impedimento para ser goleador"

Se vienen los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024 del fútbol colombiano y uno de los equipos que ha hecho una buena campaña ha sido Santa Fe. Y el referente del conjunto que dirige Pablo Peirano es el experimentado Hugo Rodallega, quien habló con 'ESPN' sobre temas relacionados con su rendimiento, las aspiraciones personales y mucho más.

En primera instancia, comentó sobre de la oportunidad de alzarse con la décima estrella, asegurando que, por el momento, no hay nada seguro, pero que se trabajará por el objetivo. "La posibilidad está, estamos en la fiesta que es lo más importante. Por supuesto, hay que respetar a cada rival, tenemos unos cuadrangulares entretenidos, cada equipo viene con un gran nivel, nosotros con la ilusión de pelear el título, de poner esa estrella en el escudo", declaró en primera instancia.

Tras ello, habló de su nivel actual mostrándose muy confiado en sus capacidades, además de demostrar la alta pasión que tiene y mantiene por el fútbol, sumado al instinto de gol característico suyo. "Yo voy a empezar diciendo que el gol para mi es el pan de cada día, lo que da el sustento para mi familia, lo que me llena, lo que me motiva, siempre he sido ambicioso. La edad no es impedimento para ser goleador, o ser campeón con Santa Fe, siempre hay el deseo de seguir aprendiendo. El día que no sienta esa ambición y esa pasión, pues obviamente daré el paso al costado. Todo se basa en la disciplina, el cuidarse, no soy el profesional número uno del mundo, pero me intento cuidar y estar al cien por ciento", explicó el destacado delantero.

Hugo Rodallega celebra su anotación en El Campin Foto: Santa Fe

Otras declaraciones de Hugo Rodallega

Su opinión respecto al nivel actual del fútbol colombiano...

"Yo pasé por muchos países, muchas ligas, sacar el mayor provecho de cada una y yo diría que el fútbol colombiano ha evolucionado. Es un Liga diferente, que ha crecido. El nivel de los equipos, las canchas; los jugadores colombianos somos apetecidos a nivel mundial y eso es bueno. Por supuesto, habrá cosas por mejorar pensando en que la Liga siga creciendo".

¿Cómo fue su readaptación al fútbol colombiano?

"Al principio, a mí me costó. Terminé en Brasil temprano, tuve tres meses parado, pero cuando me comprometí con Santa Fe, debía estar a la altura. Me puse a punto, siempre por buscar llegar al nivel que el hincha esperaba".

¿Cómo es su relación con Daniel Torres?

"Con Daniel Torres una gran relación, hay respeto mutuo, admiro su carrera. Él en una línea de respeto similar, hay que unir ese liderazgo, en la parte espiritual él es fundamental. Daniel nos ha enseñado ese camino, intentamos que sea un grupo fuerte, que haya armonía y eso hace que el grupo se consolide. Nos preocupamos para que todo funcione bien".

Hugo Rodallega y Daniel Torres con Independiente Santa Fe Foto: Santa Fe

¿Cuál es la diferencia entre la preparación de un '9' actualmente, a la de antes?

"Yo te lo digo claro. El jugador colombiano de número '9' antes trabajaba más desde las divisiones inferiores, con trabajos específicos, se dedicaba tiempo para potenciar las virtudes. Siento yo que hoy en día se le hace daño al jugador joven, no solo al '9', sino a otros más, porque cuando sale un jugador, marca algo de diferencia y ya lo andan vendiendo. Hacen negocios y el jugador pierde el foco de prepararse. Pienso que hay que dedicarle más tiempo de trabajo a los jóvenes, pulirlos bien para que puedan destacarse".

¿Cuál es el equipo favorito para ganar la Liga BetPlay 2024-I?

"En realidad es difícil yo decirte cuál es el favorito. Nosotros como Santa Fe estamos en un grupo complicado, no puedo decir que somos los favoritos. Es un grupo competitivo, los cuatro tenemos esa ambición de llegar a la final, pero es un cuadrangular parejo".