Independiente Medellín y un barrido total: ¡Siete jugadores salen del equipo!

En la mañana de este viernes 3 de enero, el Deportivo Independiente Medellín emitió un comunicado en sus redes sociales oficiales en el que anunciaba la salida de varios de sus jugadores, causando rápidamente reacciones diversas en sus hinchas, que exigen un proyecto deportivo de categoría para volver a ser competitivos.

Hay que recordar que el DIM no tuvo una temporada regular, quedando por fuera de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2024-II y teniendo como máximo logro haber alcanzado las semifinales de la Copa Betplay, cayendo frente a su clásico rival, Atlético Nacional , que terminaría coronándose campeón del torneo. Precisamente por su mala temporada, el DIM no disputará ninguna competencia internacional en 2025, teniendo la obligación de centrarse únicamente en las competencias locales.

Sí bien ya se anunciaron algunas salidas, muchas de estas en calidad de préstamo mientras que otras permanentes, el 'Poderoso de la Montaña' todavía no ha anunciado ningún refuerzo de categoría para la temporada de 2025, por lo que sus hinchas en redes sociales comenzaron a impulsar una campaña de no abonos hasta no ver un proyecto deportivo de la escuadra dirigida por el entrenador Alejandro Restrepo. Cabe recordar que la única cara nueva que tendrá el equipo antioqueño, por el momento, se confirmó las renovaciones de los experimentados Baldomero Perlaza y Eder Chaux.

Con respecto a los siete jugadores que hacen parte del comunicado de prensa de Independiente Medellín solamente dos se van en condición de cedidos, siendo estos Kéner Valencia, quien continuará por el momento en el club Llaneros, equipo recientemente ascendido de la primera división del fútbol profesional colombiano, y el otro futbolista es Christian Graciano quien irá en condición de préstamo al club Deportivo Cali.

Independiente Medellín celebra en Copa Sudamericana Foto: AFP

Publicidad

¿Qué decía el comunicado del Deportivo Independiente Medellín?

El Equipo del Pueblo S.A. informa que, los siguientes jugadores no harán parte del plantel profesional para la primera temporada del 2025:



Pablo Lima: Finalización del vínculo contractual.

José Manuel Aja y Jhon Vásquez: Acuerdo para la recisión de sus contratos.

Kéner Valencia: Cedido al club Llaneros.

Jersson González: Finalización del acuerdo de préstamo con su club.

Christian Graciano: Acuerdo de préstamo con el Club Deportivo Cali.

Víctor Moreno: Cesión definitiva de sus derechos deportivos.

En el mismo boletín de prensa, Independiente Medellín se despide con los mejores deseos de los futbolistas que continuarán sus carreras deportivas en otros lugares, agradeciendo por el tiempo de servicio prestado al club.