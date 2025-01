América y la “oferta ridícula” por Juan Fernando Quintero; cruda respuesta a los 'escarlatas'

La novela de Juan Fernando Quintero y el América de Cali sumó un nuevo capítulo en las recientes horas. Aunque el club vallecaucano ya tiene un acuerdo con el futbolista, está ahora en la negociación más complicada, con Racing de Avellaneda .

El club argentino es el dueño del pase del jugador antioqueño, quien tiene contrato con la ‘Academia’ hasta finales de este 2025, por lo que no dejarán salir gratis al talentoso volante, más allá del pedido que les hizo de querer regresar a nuestro país, por asuntos familiares.

Y en las últimas horas el América de Cali dio el primer paso con Racing y le hizo una oferta formal al cuadro de Avellaneda, pero desafortunadamente fue rechaza y dio de qué hablar en el cono sur, porque la catalogaron como “ridícula”.

La “ridícula” oferta del América por Juan Fernando Quintero

En el diario ‘Olé’ dieron detalles de la propuesta que hubo por parte del equipo colombiano a las directivas de Racing, que fue considerada muy baja para lo que pretenden en las huestes de la ‘Academia’.

“La continuidad de Juanfer Quintero es otro tema de los pesados que está manejando la dirigencia de Racing. En medio de las negociaciones con Roger y Maravilla Martínez llegó la primera oferta del América de Cali por Juanfer Quintero. Y fue irrisoria”, comenzaron escribiendo en el importante diario argentino.

¿Cuánto ofertó América por Juan Fernando Quintero?

La “ridícula” propuesta, como la catalogaron desde Racing, habría sido de “un millón de dólares y a pagar en tres cuotas. Lejos, lejísimos, de los cinco que quiere la Academia para dejar ir a una de sus figuras”.

"Ridícula" primera oferta por Juanfer Quintero del América 👎 ¡En #Racing la descartaron! https://t.co/1SbfNPCl5U — Diario Olé (@DiarioOle) January 2, 2025

Y es que desde el equipo de Avellaneda esperan entre 3 y 5 millones de dólares, para dejar ir a Quintero Paniagua, quien es importante para el técnico Gustavo Costas y fue clave para el título de la Copa Sudamericana 2024, donde vencieron a Cruzeiro en la final.

Por el momento, este viernes 3 de enero se conoció desde Argentina, que el mediocampista colombiano se presentó a los entrenamientos del equipo, aunque se espera que en las siguiente horas y días continúen las negociaciones entre el América de Cali y Racing, para saber si logran fichar al talentoso volante paisa.

El propio Juan Fernando Quintero, en los últimos días de 2024, dio una entrevista y expresó públicamente su deseo de quedarse en Colombia: "Hablé con Saja y con Gallardo. Obviamente que por la confianza que tengo con ambos, entendieron mi necesidad. Milito aún no me llamó, pero fue jugador y me sabrá entender. Mi preferencia es quedare en Colombia, cerca de mi familia".