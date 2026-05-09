🔴Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Liga BetPlay

Pelota en largo para Alfredo Morelos, quien habilitó de buena manera a Nicolás Rodríguez, pero esté último remató con más fortaleza que dirección, y la pelota golpeó la red por un costado.
- 04:28 p. m. - ⏱️¡Minuto 26!⏱️😱🟢¡Nacional se lo perdió!😱🟢
- 04:25 p. m.😱¡Error de Nacional que casi cobra Inter de Bogotá!😱
Chipi Chipi Castillo sacó desde su portería, se confió y la presión de Boné por poco le permitió a Saguinetti abrir la cuenta. Al final, el uruguayo no pudo resolver.
- 04:18 p. m. - ⏱️¡Minuto 16!⏱️🟢¡Avisó Nacional!🟢
Remate de media distancia por parte de Zapata, pero el arquero de Internacional de Bogotá se quedó con el balón sin problemas.
- 04:09 p. m.⏱️⚽¡Primeros minutos!⏱️⚽
Posesión divida de balón en estos primeros compases en el estadio de Techo.
- 04:01 p. m.⏱️⚽¡Comenzó el partido!⏱️⚽
Rodó el balón en el estadio de Techo, ya juegan Internacional de Bogotá y Atlético Nacional. ¿Cómo quedará el partido en el estadio de Techo?
- 03:54 p. m.👊🏻🏟️¡Salen los equipos a la cancha!👊🏻🏟️
Todo está listo para que inicie el encuentro entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional; hay buen ambiente en el estadio de Techo.
- 03:47 p. m.💪🏻🟢¡Así formará Atlético Nacional! 💪🏻🟢
El 11 para el juego de hoy.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/3Z2IogPO0u— Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 9, 2026
- 03:46 p. m. - ☑️⚽¡TITULARES confirmadas!☑️⚽👊🏻⚫ ¡El XI de Internacional de Bogotá! 👊🏻⚫
Nómina titular elegida por el profe Valiño para la tarde de hoy. Todos juntos. pic.twitter.com/PUISR2Uo5o— Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) May 9, 2026
- 03:45 p. m.💪🏻⚫¡La llegada del Internacional de Bogotá al estadio! 💪🏻⚫
- 03:44 p. m.👊🏻🟢¡La hinchada del 'verdolaga' lista para alentar a su equipo! 👊🏻🟢
La hinchada más linda del mundo. #VamosTodosJuntos #LocalEnLaCapital pic.twitter.com/1KDrDzUuN4— Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 9, 2026
- 03:43 p. m.💪🏻🔥🟢¡Así fue la llegada de Nacional a Techo! 💪🏻🔥🟢
LLEGÓ ATLÉTICO NACIONAL. #VamosTodosJuntos #LocalEnLaCapital pic.twitter.com/YoLertHAhK— Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 9, 2026
- 03:42 p. m.⚫¡Los convocados en Internacional de Bogotá! ⚫
Hoy todos jugamos, vamos juntos a Techo. pic.twitter.com/STbo8buwFk— Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) May 9, 2026
- 03:35 p. m.💪🏻🟢¡Los convocados de Nacional para el juego de HOY en Techo!💪🏻🟢
Estos son los convocados y el reporte médico, para el juego ante Internacional de Bogotá.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/S4PXAWWEJV— Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 9, 2026
- 03:15 p. m.⏱️🤔 ¿A qué hora es el partido? ⏱️🤔
⏱️A las 4:00 de la tarde, de HOY sábado 9 de mayo, rodará el balón en el estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá.
- 03:12 p. m.👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
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