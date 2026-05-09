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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Liga BetPlay
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🔴Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Liga BetPlay

Este sábado, el estadio de Techo acoge lo que será el partido de ida por los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 9 de may, 2026
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Internacional de Bogotá y Atlético Nacional se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Internacional de Bogotá y Atlético Nacional se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Fotos: Colprensa
REFRESCAR
  • 04:28 p. m. - ⏱️¡Minuto 26!⏱️
    😱🟢¡Nacional se lo perdió!😱🟢

    Pelota en largo para Alfredo Morelos, quien habilitó de buena manera a Nicolás Rodríguez, pero esté último remató con más fortaleza que dirección, y la pelota golpeó la red por un costado.

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  • 04:25 p. m.
    😱¡Error de Nacional que casi cobra Inter de Bogotá!😱

    Chipi Chipi Castillo sacó desde su portería, se confió y la presión de Boné por poco le permitió a Saguinetti abrir la cuenta. Al final, el uruguayo no pudo resolver.

  • 04:18 p. m. - ⏱️¡Minuto 16!⏱️
    🟢¡Avisó Nacional!🟢

    Remate de media distancia por parte de Zapata, pero el arquero de Internacional de Bogotá se quedó con el balón sin problemas.

  • 04:09 p. m.
    ⏱️⚽¡Primeros minutos!⏱️⚽

    Posesión divida de balón en estos primeros compases en el estadio de Techo.

  • 04:01 p. m.
    ⏱️⚽¡Comenzó el partido!⏱️⚽

    Rodó el balón en el estadio de Techo, ya juegan Internacional de Bogotá y Atlético Nacional. ¿Cómo quedará el partido en el estadio de Techo?

  • 03:54 p. m.
    👊🏻🏟️¡Salen los equipos a la cancha!👊🏻🏟️

    Todo está listo para que inicie el encuentro entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional; hay buen ambiente en el estadio de Techo.

  • 03:47 p. m.
    💪🏻🟢¡Así formará Atlético Nacional! 💪🏻🟢

  • 03:46 p. m. - ☑️⚽¡TITULARES confirmadas!☑️⚽
    👊🏻⚫ ¡El XI de Internacional de Bogotá! 👊🏻⚫

  • 03:45 p. m.
    💪🏻⚫¡La llegada del Internacional de Bogotá al estadio! 💪🏻⚫

  • 03:44 p. m.
    👊🏻🟢¡La hinchada del 'verdolaga' lista para alentar a su equipo! 👊🏻🟢

  • 03:43 p. m.
    💪🏻🔥🟢¡Así fue la llegada de Nacional a Techo! 💪🏻🔥🟢

  • 03:42 p. m.
    ⚫¡Los convocados en Internacional de Bogotá! ⚫

  • 03:35 p. m.
    💪🏻🟢¡Los convocados de Nacional para el juego de HOY en Techo!💪🏻🟢

  • 03:15 p. m.
    ⏱️🤔 ¿A qué hora es el partido? ⏱️🤔

    ⏱️A las 4:00 de la tarde, de HOY sábado 9 de mayo, rodará el balón en el estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá.

  • 03:12 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.

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