Jairo 'el Maestro' Arboleda, leyenda del fútbol colombiano, hospitalizado en Cali

"En una silla de ruedas estuvimos de las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Imposible que alguien operado de próstata pase sentado en una silla todo ese tiempo. Él anda muy cansado". Esas fueron las palabras de Blanca Rojas,esposa del exfutbolista y extécnico del Cali Jairo Arboleda, al periodista Diego Saviola para retratar el presente del 'Maestro', uno de los legendarios e histórico del balompié colombiano.

Arboleda se encuentra hospitalizado en una UCI de la clínica Nuestra Señora de los Remedios, en la capital del Valle del Cauca, y se sabe que su estado de salud no es el mejor. Según se conoció, el otrora talentoso volante de creación llegó con quebrantos de salud desde el pasado 19 de abril, despertando la preocupación entre sus familiares y amigos.

La esposa del 'Maestro' Arboleda detalló los inconvenientes que ha tenido que pasar en estos días para que los atiendan. "Me ha tocado una odisea para que lo operen. Yo he estado moviéndome por todo lado para las citas. Estando con la cirugía de próstata se me desmayó dos veces, le dio vómito, lo traje de urgencias. El internista lo vio y me dijo que debían tenerlos en cuidados intermedios", explicó la señora Rojas, quien ha sufrido por falta de atención y de citas.

Dentro de los quebrantos del exfutbolista también ha padecido desorientación y fallas en su coordinación.

Ahora se espera que Jairo Arboleda pueda recibir los cuidados médicos de salud y salga del trance en el que se halla en la actualidad, a sus 76 años. Después de conocerse la noticia, se han sentido en redes sociales los mensajes de apoyo para un hombre que fue un verdadero talento para el fútbol y ha dejado gratos recuerdos.

¿En qué equipos jugó Jairo 'el Maestro' Arboleda?

El nacido en la ciudad de Tuluá defendió los colores de varios clubes del fútbol colombiano y una experiencia a nivel internacional.