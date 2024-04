¿Quién es Jaime Peralta, el jugador que 'cansó' a Alfredo Arias y salió del Medellín?

Jaime Peralta es un nombre que ha sonado con fuerza en los últimos días, todo a raíz de unas declaraciones que dio Alfredo Arias, director técnico de Independiente Medellín, sobre el caso puntual del jugador. Esto se dio, tras el 'clásico paisa', que culminó 2-2 frente a Atlético Nacional, el pasado domingo 21 de abril. Allí, fue preguntado por el nacido en Cúcuta y por qué no había jugado.

"Me venció, tengo que reconocerlo. Siempre he dicho que nunca me rindo, pero me venció. Es un muchacho joven, al cual intentamos ayudar una, dos, tres, cuatro veces, perdí la cuenta. Pero ya me di cuenta de que no le hago bien, protegiéndolo de todo, ayudándole y callarme la boca y justificarlo", expresó de entrada el estratega uruguayo, en medio de la rueda de prensa post partido.

Pero no fue lo único. En sus declaraciones añadió: "la verdad es que él tiene que aprender que esta profesión, los que hemos vivido de ella y por ella, es bonita, y deberíamos agradecerla cada día de nuestras vidas. Es joven, repito, seguramente va a aprender y la única manera que me queda para que aprenda es que mientras yo esté acá, en Medellín, no juega más". Sentenció el D.T.

Hubo rumores, en su momento, sobre supuestas acciones de indisciplina. Si bien nunca se aclaró con puntualidad, este viernes 26 de abril, el cuadro antioqueño emitió un comunicado. "El Equipo del Pueblo S.A informa que a partir de la fecha ha cesado la relación contractual con el jugador Jaime Peralta. El club le desea a Jaime, éxito en sus futuros proyectos", indicaron en su página web.

Jaime Peralta, delantero del Cúcuta Deportivo. Dimayor

Publicidad

Así las cosas, terminó el paso del delantero por Independiente Medellín, quien dio este salto proveniente del Cúcuta Deportivo, donde figuró. Nacido el 31 de enero del 2005, en sus inicios estuvo en las Fuerzas Básicas del DIM, con un proceso formativo entre 2013 y 2017. Posteriormente, su debut profesional se dio en el segundo semestre del 2023, en 'el motilón'.

En esta institución, disputó 13 partidos y marcó tres goles. De esa manera, DIM se la jugó por él y lo eligió, a préstamos por un año con opción de compra. Esto se confirmó el pasado 23 de enero de 2024, donde las expectativas eran altas, pero no sucedió lo esperado. Ahora, este viernes, la historia llegó a su final y se deberá aguardar por su futuro y qué equipo le abrirá las puertas.