"Millonarios tiene los abonos más caros del mundo, pero no invierten en jugadores"

Millonariosvolvió a sumar una nueva derrota en la Copa Libertadores de América. Los dirigidos por Alberto Gamero cayeron en su visita a Palestino, en Chile, por 1-3 y con ese resultado quedaron 'cuesta arriba' de cara a soñar con la clasificación en la siguiente fase. Solo suman un punto en el Grupo E del torneo continental.

Para hablar del presente del elenco 'embajador' en el certamen de la Conmebol este viernes dialogaron en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', con Mario Vanemerak, extécnico y exjugador del club azul capitalino. El argentino criticó fuertemente no solo a la plantilla de jugadores, sino a su vez a los dirigentes. Se mostró dolido.

"Triste y amargado. No demostró Millonarios la categoría, la jerarquía, la personalidad para ganar, Palestino es un equipo de bajo nivel, Millonarios es superior, pero no lo demostró en la cancha. Todavía estamos esperando los refuerzos, siempre le mienten al hincha (los directivos), era un partido que debía ganar sí o sí. Duele porque había que ganar, las posibilidades están ya lejos, imposible de clasificar a la Libertadores", dijo de entrada Vanemerak, a la mesa de periodistas.

Millonarios suma un punto en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.Millonarios. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT/Photosport via AFP

Publicidad



¿Qué más dijo Mario Vanemerak sobre el presente de Millonarios en Copa Libertadores?

En medio de la charla en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', le consultaron por el tema de las contrataciones en el club para la Libertadores, hizo clara comparación con los clubes de Brasil y Argentina. Lanzó duros dardos, porque no le invierten al equipo.

Publicidad

"Estamos lejos porque todos los años pasa lo mismo, la gente se ilusiona con la Copa Libertadores, el hincha tiene una obsesión de ganar la Copa. No solamente pasa en Millonarios, hay una gran diferencia con Brasil y Argentina cuyos clubes se preparan para ganar, acá es para participar. No se prepara, no invierten, pero sí le pedimos a los hinchas que compren los abonos más caros del mundo, los uniformes más caros del mundo. Millonarios en el fútbol local es muy bueno, pero a nivel internacional ha defraudado porque la nómina es muy corta. Faltan jugadores de categoría, falta invertir, no quieren lo de arriba invertir, así es muy difícil".

Y complementó: "Millonarios es un equipo que se puede dar el lujo para ganar una Copa Libertadores, tenemos una gran hinchada, pero los hinchas no juegan. Anoche un equipo alargado, sin alma, sin amor, tenemos un problema que se lesionan todos los días, todo es muscular, ¿cuál es el problema'. Anoche sabíamos que teníamos que ganar sí o sí, pero anoche ya quedó demostrado que estamos descartados, el jugador tiene que entender que está en Millonarios, además esa camiseta horrible. Está todo mal; los resultados son los que mandan. Traemos jugadores, que con todo respeto, no están para el club".

El partido del domingo contra Chicó

"Si no es capaz de ganarle con todo el respeto a Chicó, ándate. Según muchos teníamos una nómina para competir los dos torneos, el domingo tiene que ganar Millonarios, sería el colmo que un empate no sea capaz de sacar. El hincha de Millonarios estaba ilusionado con una Copa Libertadores, no tener una nómina amplia te cobra. No pasa nada a nivel internacional con Millonarios, siempre pasa lo mismo", dijo el argentino.

Palestino vs Millonarios en Copa Libertadores 2024 - Foto: AFP