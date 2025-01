James Rodríguez no ha llegado al Junior y ya vende camisetas que da miedo; llevan el '10'

En Barranquilla no hay otra cosa de la que se hable, que no sea James Rodríguez, quien, parece ser, cada vez está más cerca de firmar por elJunior . No obstante, para eso todavía falta finiquitar detalles contractuales, ajustar unas cifras económicas e iniciar el tema de la inscripción.

Sumado a eso, en el radar también hay otros clubes en el fútbol internacional, quienes están interesados en fichar al cucuteño para este 2025. De los equipos que le han ‘coqueteado’, destacan Boca Juniors, Racing, Club León de México y hasta el mismo Sevilla de España.

No obstante, nada de esto ha sido impedimento para que la afición juniorista se ilusione con el fichaje de James, con todas las de la ‘ley’; tanto, que al colombiano ya le hicieron el propio diseño especial de su casaca ‘tiburona’, que no solo ronda por las redes sociales, sino que también en las tiendas locales de la ‘arenosa’.

Según lo dejó ver una publicación en ‘X’, el ‘10’ ya tiene camisa y no solo con su nombre, sino que también con el dorsal que lo distingue por todo el mundo.