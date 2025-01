Gustavo Costas y sus primeras declaraciones, tras la salida de Juan Fernando Quintero

Si bienJuan Fernando Quintero no ha sido anunciado por ningún equipo, en Racing de Avellaneda ya está más que confirmada su salida, puesto que el mismo jugador había pedido marcharse por un tema personal. En medio de ese panorama, Gustavo Costas, DT de la 'Academia', habló por primera vez luego de confirmarse la noticia sobre el '8' colombiano.

“Con Juanfer he hablado mucho, sabíamos que iba a suceder esto. El tema de la familia, en el que no nos vamos a meter, él me había explicado todo y sabíamos en un principio que iba a suceder esto”, fueron las declaraciones del estratega en entrevista con 'ESPN'.

"Sabíamos lo que iba a pasar con JuanFer"#SportsCenter | Gustavo Costas, entrenador de Racing, se refirió a la salida del jugador colombiano que todavía no ha resuelto su salida de La Academia.



📺 ▶️ Más SportsCenter en #DisneyPlus! pic.twitter.com/DADkD32zJq — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 8, 2025

Cabe recordar, que, Quintero ha recibido ofertas de varios equipos como Gremio, River Plate, Independiente Medellín y América de Cali. En ese sentido, los equipos por fuera de Colombia tenían el camino perdido, ya que el deseo del colombiano es regresar a nuestro país.

La prensa tanto de Argentina como de Colombia ha filtrado que los 'escarlatas' están cerca de cerrar su fichaje por una cifra cercana a las 2.4 millones de dólares.

Publicidad

Dicho esto, solo restan pocos días para América haga el anuncio oficial por el también jugador de la Selección Colombia.

Gustavo Costas y sus números dirigiendo Racing de Avellaneda

Como entrenador de Racing Club, Gustavo Costas ha tenido tres etapas significativas. En su primera etapa (1999-2000), dirigió 57 partidos, logrando 19 victorias, 18 empates y 20 derrotas, con un rendimiento del 45,61%. En su regreso en 2006, comandó al equipo en 60 encuentros, consiguiendo 19 triunfos, 20 empates y 21 derrotas, con un rendimiento del 43,33%.

Publicidad

En 2024, Costas regresó al club y tuvo una temporada destacada. Dirigió 27 partidos en la liga, con un saldo de 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas, logrando un rendimiento del 61,9%. Racing finalizó en el tercer lugar de la tabla, mostrando un juego sólido y competitivo.

Gustavo Costas, entrenador de Racing en celebración de gol en la final de la Copa Sudamericana. JUAN MABROMATA/AFP.

Los números del volante colombiano Juan Fernando Quintero en Racing de Avellaneda

En la temporada 2023, Quintero jugó 14 partidos en la liga, donde anotó 5 goles y dio 2 asistencias, mostrando una media goleadora de 0.31. En el año 2024, hasta la fecha, ha participado en 12 partidos, marcando 2 goles y proporcionando 4 asistencias, lo que eleva su media goleadora a 0.25 en esta temporada. En total, durante su estancia en Racing, ha jugado 26 partidos, anotando 7 goles y asistiendo en 6 ocasiones, con una media goleadora de 0.27.