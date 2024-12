James Rodríguez y sus primeras palabras, ante la ausencia frente a Real Madrid

Luego de la más reciente fecha de la Liga de España, el ambiente en el Rayo Vallecano ha estado convulsionado por la no convocatoria a última horaJames Rodríguez para el partido contra el Real Madrid el pasado fin de semana. Hasta el momento el club no ha revelado mayores detalles sobre una decisión de la cual solo revelaron que no podían entregar mayores especificaciones.

Las primeras sensaciones apuntaban a una posible lesión del '10' del equipo 'obrero', pero todo quedó completamente descartado luego de verlo entrenar con normalidad el domingo.

En medio del silencio y la incertidumbre, este martes 17 de diciembre, Rodríguez Rubio iba saliendo del entrenamiento, cuando de repente fue abordado por varios aficionados, entre ellos niños. La prensa aprovechó y le consultó sobre su continuidad en el Rayo y lo ocurrido contra los 'merengues'.

El periodista del portal 'El Chiringuito' se acercó y le dio un mensaje: "Sabemos que la estás pasando mal por todo lo que ha pasado en el Rayo". James fue corto y tajante en su respuesta. "Mal no, estoy muy bien", expresó.

Luego le consultaron por su no convocatoria frente al Real Madrid y de nuevo sus palabras estuvieron bañadas de seriedad. "Nada, nada, no voy hablar nada Pa", remarcó.

🇨🇴👍 "¿Mal? No, estoy muy bien".



Alrededor de la situación el hermetismo y ido al máximo. Todo comenzó en la rueda de prensa del DT Íñigo Pérez, quien manifestó que "no estaba en la capacidad para hablar sobre la ausencia del colombiano".

La preocupación fue aún mayor, puesto que también habló el presidente Raúl Martín Presa. "Yo sé por que no jugó James, pero tampoco puedo hablar al respecto", expresó el dirigente.

En medio de ese mar de desconocimiento sobre el tema, los internautas y aficionados empezaron a crear versiones de cual podría ser la causa para que no estuviera presente. La versión más sonada fue que la entrevista que le dio a 'Marca', antes del juego, tuvo respuestas del volante que no habrían calado bien en el Rayo.

Lo único cierto es que el calendario va a buen ritmo y este miércoles 18 de diciembre Rayo Vallecano visitará a Villarreal, en un partido de la fecha 12 que fue aplazado en su momento por los todos los estragos que generó el fenómeno meteorológico DANA. La probabilidad de que James sea de nuevo suplente es alta y mucho más ahora que no tuvo la oportunidad de tener minutos contra los 'merengues'.