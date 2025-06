A Javier Gandolfi los hinchas lo quieren fuera de Nacional; él ya dio su respuesta

Atlético Nacional se dejó remontar en el Atanasio Girardot y perdió 2-1 con Independiente Santa Fe en la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-I, dejando complejo su camino en los últimos tres partidos pensando en llegar a la final, algo que complicó además al técnico Javier Gandolfi.

Por eso, en rueda de prensa el estratega argentino dio sus declaraciones de lo que fue esa inesperada y dura derrota, que de hecho lo llevaron a escuchar cánticos pidiendo su salida por parte de los hinchas 'verdolagas'.

"No alcanza, podemos explicar de mil maneras y seguramente no va a llenar a ningún hincha, como no nos llena a nosotros. Hoy el vestuario es tristeza, es dolor, pero también entendemos que es fútbol, que no nos preparamos para pasar por estos momentos. Vamos a hacerlo de la mejor manera, dando lo mejor como lo hacemos cada día, mañana hay que entrenar y pensar en el partido que viene", comenzó diciendo Javier Gandolfi en rueda de prensa.

Por la misma línea, mencionó que "al hincha de Nacional le pido perdón porque no estamos logrando los resultados".

Acá más declaraciones de Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional:

*Opciones de ir a la final

"Seguramente los números y el porcentaje se achica para lograr este objetivo que teníamos, pero seguiremos trabajando con la misma convicción".

*Sin excusas con los hinchas

"Son palabras repetidas, pero hoy creo que cualquier respuesta que de no llenará al hincha, es la realidad, obviamente es entendible, somos los primeros que entrenamos para ganar, no existe un solo entrenador que se entrene para perder. Hoy la realidad es que estamos en esa racha negativa, donde creo que seguimos creando situaciones claras de gol y no convertimos".

Nacional vs Santa Fe - Foto: Colprensa

*Las múltiples ausencias en Nacional

"Me encantaría tener la nomina completa, tener a Marino Hinestroza, a Andrés Román, a Simón, a David Ospina, son muchos jugadores que se lleva la selección, poder contar en este mini torneo con todos, pero hoy me acato a esta situación, que para mí es nueva, es la única liga que no para. Es mucha ventaja, eran seis jugadores que no podía contar, pero me gustaría tener la plantilla completa y no la tengo".

*¿Tiene respaldo de jugadores y directivos?

"El respaldo primero de mis jugadores, cien por ciento, les agradezco cada partido que terminamos, la entrega, el sacrifico y el día a día y después son detalles. Con los directivos también, cuando llegué firmé un contrato por dos años, el fútbol es un proceso, puedo decir que estoy en el cuadrangular y en octavos de final de Copa Libertadores, dos brasileños y Nacional de Uruguay tuvimos que enfrentar".

*Un duro presente en Nacional

"Este es el momento mas difícil que nos ha tocado pasar, pero confío 100 por ciento en los jugadores".