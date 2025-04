Javier Gandolfi tras la victoria de Nacional: "El fútbol premió al equipo que lo intentó"

Por la fecha 12 de la Liga BetPlay l-2025, Atlético Nacional sufrió más de la cuenta para imponerse en el Atanasio Girardot a Unión Magdalena, que no fue presa fácil para el conjunto antioqueño, que venía con aire en la camiseta tras su reciente triunfo sobre Nacional de Montevideo por Copa Libertadores.

Los dirigidos por Javier Gandolfi, encontraron la luz al final del túnel en el tiempo de reposición gracias a Dairon Asprilla, que con un golpe de cabeza selló el 1-0 para el 'rey de copas', tras un centro desde el costado derecho de Joan Castro.

Javier Gandolfi resaltó la paciendo de sus dirigidos

Javier Gandolfi, entrenador de Atlético Nacional. Pantallazo.

Durante la rueda de prensa posterior a la victoria sobre el 'ciclón', el estratega argentino dejó sus impresiones de la presentación de sus dirigidos en la capital antioqueña.

Publicidad

"Hoy la idea era dar minutos a jugadores que no lo venían teniendo y también pensando que jugadores como Tesillo, Campuzano, Cardona, Viveros, no habían tenido mucho tiempo de descanso, pero cuando lo analizamos creíamos que podían ayudarnos", fueron las primeras declaraciones del Javier Gandolfi.

Así mismo, el estratega argentino se refirió a la dificultad que tuvieron con el planteamiento de los 'bananeros': "El partido se nos puso cuesta arriba, situaciones, creo que no estuvimos finos, nos costó. Hablaban del horario, puede ser un factor, hay que analizarlo, pero el fútbol premia a un equipo que lo intento, que lo fue a buscar y me quedó con eso. Obviamente que no fue el mejor partido".

Atlético Nacional derrotó sobre el final a Unión Magdalena con gol de Dairon Asprilla Colprensa

Publicidad

Y agregó: "La clave fue la paciencia que tuvimos tratando de mover de un lado a otro, cambiamos de sistema (…) fue un partido muy trabajado, y que el jugador con el mensaje que le enviamos de afuera lo tomó rápido".

En cuanto al apretado calendario que tendrá por liga y Libertadores: "Ya tengo que comenzar a analizar un poco más al rival y con esta seguidilla de partidos, no te podés saltar los pasos, pero si tenés que ir viendo. El tema es que mañana tenemos entrenamiento, el domingo igual, el martes viajamos y no regresamos a casa, sino hasta el lunes que viene porque nos toca dos partidos de visita".

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El cuadro antioqueño tendrá su segunda salida en la Copa Libertadores contra Internacional de Porto Alegre en condición de visitante. El encuentro está programado para el jueves 10 de abril, a partir de las 5:00 p. m. (hora colombiana).