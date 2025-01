Javier Gandolfi: "Venir a Atlético Nacional, el club más grande de Colombia, es un orgullo"

"Javier Gandolfi empezó a trabajar, en propiedad del equipo, el pasado martes 21 de enero. Estamos complacidos con su llegada, convencidos de que seguirá sumando positivamente al proyecto", con estas palabras, el presidente de Atlético Nacional , Sebastián Arango, presentó al nuevo cuerpo técnico que reemplaza a Efraín Juárez y compañía.

"Él y su cuerpo técnico fueron elegidos de la misma manera como escogimos los refuerzos y nuestro anterior cuerpo técnico, con un proceso de selección juicioso que tenía un avance importante, dando el cambio que habíamos hecho. Por eso, se nos facilitó la escogencia de este nuevo grupo técnico, con el que nos sentimos complacido desde lo personal hasta lo profesional", aclaró.

Por último, y antes de dar la palabra al nuevo estratega, sentenció: "A Javier y su cuerpo técnico, les doy la bienvenida al equipo más grande de Colombia y ratificarles el compromiso de ganar y no cansarnos de ello. Además, hacerlo de la mejor forma, agradar a los hinchas, buscar la excelencia y grandeza. Estamos seguros de que está todo listo y asegurado para que así sea".

¿Qué dijo Javier Gandolfi, nuevo técnico de Nacional?

¿Ya aclararon las maneras como se va a conformar la plantilla, teniendo en cuenta lo que pasó con Efraín Juárez?

"Agradezco a la directiva por confiar en nosotros y darnos esta oportunidad. Lo que pasó, ya quedó atrás. Seguramente, el cuerpo técnico y la directiva lo resolvieron. Es difícil opinar con algo que pasó. Nosotros tenemos poco tiempo para trabajar, nos encontramos con un plantel extraordinario, con ganas y abierto. Llevamos dos días de entrenamientos y las charlas con los directivos han sido buenas; se trabajará en conjunto, con puertas abiertas. La sala técnica está abierta para los jugadores y directivos; iremos de la mano para tener esa apertura. Cuando se consiguen cosas muy importantes, es más fácil. Desde este lado, todo está claro y desde la directiva también, de eso estoy seguro".

¿Cómo le gusta jugar a Javier Gandolfi?

"Me gusta la posesión, el volumen de juego y agredir al rival. Tuve una recepción buena del equipo, se sintieron cómodos y espero que pronto vean lo que queremos. En el día a día, se trabajarán; es corto el tiempo, pero nos gusta la intensidad, recuperar rápido el balón y ser dueño de un partido, dependiendo de las facetas y el desarrollo. Ojalá en la fecha 1 puedan ver el estilo".

¿Qué pudo evaluar del fútbol colombiano?

"No es la primera vez que tengo la posibilidad de venir a Colombia, pero no se habían dado. Ahora, fue más fácil porque ya veníamos estudiando el fútbol colombiano de un tiempo, con jugadores calidosos y preparados para dar un salto a Europa. Cuando uno estudia y se busca información, te dicen cosas que se tienen que vivir para darte cuenta y eso fue lo que pasó; hay futbolistas muy buenos, extraordinarios, que aportarán mucho. El fútbol colombiano está en un escalón alto".

¿Habló con Dayro Moreno antes de venir?

"A él no solo lo dirigí, sino que hasta jugamos y compartimos campo de juego. Es un goleador nato, al que si le das un centímetro, puede lastimarte".

¿De qué manera contrarrestar el poderío económico del fútbol de Brasil y Argentina?

"Argentina está en un escalón abajo de Brasil, pero se puso competitivo. Ahora, una vez rueda el balón, eso queda a un lado. Vamos a darle las herramientas al plantel para ir en busca de la Copa Libertadores y de conseguir cosas importantes. Entendemos que llegamos al club más grande de Colombia y cuando vienen de ganar, el reto es que el equipo mantenga esa hambre de ganar. Para nosotros, no se juega como se entrena, sino al revés. Buscamos el límite del futbolista, que lo de todo siempre".

¿Pedirá refuerzos?

"Estuvimos analizando y sí necesitamos reforzar con uno o dos jugadores, entonces, seguramente, recibirán noticias pronto".

¿Cómo es Javier Gandolfi?

"Soy un tipo al que le gusta ganar todo y, por eso, se la transmitiré al jugador. El fútbol profesional es ganar y uno se acostumbra a ello. Eso se entrena y los futbolistas lo seguirán viviendo. Lo vivo con pasión y amor".

¿Cuál es el diferencial que tienen?

"Vamos a acompañar al jugador y, de a poco, se irá dando información con el fin de ser un equipo más completo, con el fin de ser campeón. En palabras, es difícil explicar, pero, en el día a día, se le van a dar herramientas para que mejore. El reto es que el apetito de conseguir títulos, esté siempre".

Rueda de prensa de Atlético Nacional

¿Cómo es llegar y jugar, de inmediato, Liga y una final?

"Es un anhelo que tenemos todos: ganar el fin de semana y que sea una inyección anímica para la final que avecina. Venimos de dos procesos importantes, con un Talleres de Córdoba que le peleó de igual a igual a River Plate, y luego con Independiente del Valle, jugamos dos finales. Estamos más cerca de conseguirlo, cuando las disputas; estamos acostumbrados a jugar cosas grandes".

Cuando se llega a un club con tantas figuras, ¿Cuál es la manera de manejarlo?

"Si se tienen pocas incorporaciones, es bueno y más cuando son puntuales y es gente de experiencia. A un entrenador, le gustan jugadores de jerarquía porque te ayuda a potenciar a los jóvenes. A mí, me facilitan las cosas, el hecho de tener esos nombres de experiencia".

¿Cuáles son los mandamientos que tienen?

"El respeto es el número uno, desde el que tiene 15 años hasta el que ya tiene 40. De esa manera, el trato es igual. Después están los horarios, cuidados, trato, en fin, son muchos puntos y se van a dejar claros".

¿Qué nos puede decir de Marino Hinestroza?

"Es un jugador que, no sé si ya está cerrado o no, por eso no lo quería nombrar; sin embargo, hay una posibilidad de que siga. Nos va a potenciar mucho en el juego de mitad de cancha hacia la parte de adelante. Es uno de los puestos a reforzar, entonces si ya está cerrado, me pondrá feliz y me gustaría; un gran futbolista".

¿Cuáles son las posiciones que buscan reforzar?

"Se quiere un extremo, también un centro delantero, que se puede cerrar pronto. Ahora, en cuanto a los centrales, esperaremos a ver el que está en la Sub-20. Es pronto para responder eso, lo que sabemos es que es uno o dos puestos. Ver por video a un jugador, no es lo mismo que día a día".

¿Qué significa llegar a Atlético Nacional?

"Es un orgullo. Venir a Atlético Nacional, me llena de felicidad. A la vez, el compromiso para seguir por esta misma línea, nos pone en 24/7 para trabajar. Desde que llegamos, hemos trabajado muy fuerte y tenemos una gran entrega. Queremos darle todo".

¿Habló con David Ospina, Mateus Uribe y Edwin Cardona, referentes del equipo?

"Con David, tuve una charla telefónica, ya con el resto me fui acercando de a poco, explicándoles lo que buscamos. Es un plantel con seres humanos extraordinarios, abiertos a seguir trabajando y entendiendo que están golpeados por la salida del entrenador anterior. Vamos a tener la química que necesitamos. Les agradecía por la disposición".