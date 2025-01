Faustino Asprilla le 'echó piropos' a Efraín Juárez y fue picante con rivales de Nacional

El lunes pasado, aprovechando su presencia en la ciudad de Bogotá, el entrenador mexicano Efraín Juárez se dejó ver en la gala de premiación de los mejores de 2024 para Acolfutpro, en donde fue asediado por los medios capitalinos y además de eso, en la noche aceptó una invitación para estar presente en un programa deportivo en televisión.

De esa forma, en 'Espn', el entrenador de 36 años se encontró cara a cara con el legendario Faustino Asprilla, quien siempre deja escapar comentarios cargados de picante y en algunos casos, con doble intención.

Y es que en algún momento los panelistas le criticaron a Juárez sus celebraciones en la Liga Betplay II del año anterior e incluso hasta le recordaron que en medio de los festejos del título hasta tomó "guaro", como él mismo llamó al aguardiente.

En ese instante, el 'Tino' tomó la palabra y dejó su mensaje. "Siga celebrando, 'profe', que los únicos que celebran son los que ganan títulos. Acá como hay equipos que no ganan, entonces no pueden celebrar", dijo el vallecaucano produciendo una sonrisa en el profesional extranjero.

Durante la conversación, Juárez remarcó que su intempestiva salida del banquillo de los 'verdolagas' se presentó por temas de "principios y valores" y especialmente por no ser tenido en cuenta por los directivos a la hora de la búsqueda de los refuerzos para encarar las competiciones de este 2025.

Efraín Juárez. Foto: colprensa.

Además de esto, también el mexicano reveló que en la primera semana de enero sus representantes recibieron una llamada de un club de la MLS de Estados Unidos, la cual descartó de tajo porque se sentía comprometido y estaba feliz en Nacional.

¿Qué más dijo Efráin Juárez?

En charla con Dilhan Almonacid, periodista de Gol Caracol, el profesor Juárez destaco que "acá en Nacional me llevo cosas solamente positivas, un crecimiento personal y profesional que me ha llevado y me ha ayudado a estar donde estoy, y las negativas, me las guardó para mí, evaluarlas y tratar de mejorar. Y que esto sirva de aprendizaje para el futuro".

Junto a esto, también agregó que "me parece a mí que los resultados siempre son importantes porque es parte del trabajo, pero lo mejor es el cariño y el sentimiento que te expresan los jugadores. En el momento que me despedí hubo muchas palabras de aliento".