Jermein Peña y lo que pasó en el camerino de Junior, tras la roja y con el 1 a 0 sobre Equidad

El Junior de Barranquilla se impuso en la noche del viernes anterior a La Equidad por marcador de 1-0, en juego válido por la jornada número 14 de la Liga I del fútbol colombiano. En dicho encuentro, el 'tiburón' sufrió la expulsión de Jermein Peña, quien le pegó un manotazo en el rostro a un futbolista de los 'aseguradores'.

Lo cierto es que tras el compromiso en el estadio Metropolitano, Carlos Bacca, capitán y líder del 'rojiblanco', atendió a los medios de comunicación y allí dio su explicación de lo que pasó en el camerino del Junior luego de la roja al defensor central oriundo de Santa Marta.

¿Qué fue lo que dijo Carlos Bacca sobre Jermain Peña, expulsado contra La Equidad?

"No la he visto, la verdad no la he visto, la voy a ver. Sí he hablado con Peña (Jermein) y le dije que él tenía que hablar con el grupo y él lo sabe. Porque son momentos puntuales del partido, como lo fue mi penalti, como lo fue su expulsión. Sabemos del carácter que tiene, sabemos cómo está todo, él está mirado con lupa por todo lo que ha pasado, pero seguramente tiene el carácter para salir adelante", afirmó el artillero porteño en su intervención con los medios de comunicación.

De otro lado, el exjugador del Brujas de Bélgica, del Milán italiano, entre otros, se refirió al penalti que le fue atajado por el arquero de La Equidad, Washington Ortega, antes de la media hora de juego y que pudo haber aumentado el marcador. Bacca Ahumada resaltó el compromiso del Junior de Barranquilla para sacar el resultado final adelante contra un elenco verde bogotano que le plantó cara.

"Sí, sí. No solo fue la expulsión, también el penalti. Yo creo que si hubiese marcado el penalti hubiese sido diferente, un dos a cero nos hubiese dado más tranquilidad, pero a veces Dios quiere que las cosas sean así. El equipo sacó carácter y hoy (viernes) agradecido por todo el trabajo que hicieron los compañeros y el cuerpo técnico a la hora de defender un resultado; pero Junior demostró que sin el balón sabe defender", concluyó Carlos Arturo.

El resultado le permitió al equipo 'currambero' llegar a 24 puntos y ubicarse parcialmente en la cuarta posición de la tabla general. Los dirigidos por Arturo Reyes ahora concentrarán todos sus esfuerzos en su debut en la Copa Libertadores contra Botafogo, el miércoles 3 de abril, en Brasil, a partir de las 5:00 de la tarde, en horario de Colombia.