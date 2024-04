Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid, entregó noticias positivas previo a enfrentar al Athletic Bilbao

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, confirmó en rueda de prensa la vuelta de Éder Militao a la convocatoria frente al Athletic Club de Bilbao 232 días después de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, a la vez que aseguró que “no está descartado completamente” para ser titular contra el Manchester City, en la ida de cuartos de final de la Champions League que se disputa el 9 de abril.

"Vuelve Militao mañana (domingo), que es la noticia más importante. Obviamente no está al 100%. Le falta jugar al fútbol, pero se ha recuperado muy bien de la lesión. Es una muy buena noticia para nosotros. Tuvimos la mala suerte de la lesión de Courtois, pero espero que vuelva pronto", comentó el técnico italiano al servicio del Real Madrid.

"Los tiempos con él tenemos que verlos partido a partido. Puede ser que mañana (domingo) le de minutos, pero también que hasta el 9 de abril pueda mejorar su condición física. La rodilla está bien, solo le falta el fútbol y acostumbrarse a jugar en un campo grande y con los compañeros. Se ha recuperado muy bien. Tenemos que tener el tiempo necesario para que vuelva a su mejor nivel", añadió.

Un Ancelotti que dejó la puerta abierta a que Militao pueda ser titular contra el Manchester City el 9 de abril, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"No digo que es 50-50, puede ser 70 no y 30 sí, pero Militao es un jugador muy importante que nos ayuda en muchas facetas del juego. No está descartado completamente", dijo.

Además, el técnico delReal Madrid abrió el debate de si, en caso de que no juegue Militao, no sea Nacho, el único central puro además de Rüdiger, quien dispute el partido. “Jugarán Tchuaméni o Nacho”, apuntó.

Además, señaló, al ponderar el nivel defensivo de su equipo, que Nacho ha cometido "algunos errores" esta temporada.

"Ha sido algo raro lo que nos ha pasado, con la lesión de dos cruzados en los centrales. Pero lo hemos aguantado bien. Rüdiger con una temporada fantástica, Nacho también, con algunos errores, pero en general ha aportado mucho a la defensa. Las veces que ha jugado Tchouaméni ha dado buen rendimiento ahí. Todo esto lo demuestra que somos el equipo que menos goles ha encajado", apuntó el italiano en su intervención con los medios de comunicación.

