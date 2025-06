Joan Parra, figura de Once Caldas y su parentesco con David Ospina; sorprendente revelación

Joan Parra fue la gran figura en el 0-0 de Once Caldas en su visita a Atlético Nacional por la primera fecha del grupo B. El arquero del 'blanco-blanco' atajó grandes oportunidades de gol para los 'verdolagas' y evitó que celebraran ante la fiel hincha 'verdolaga' en el Atanasio Girardot. Además tuvo un emotivo momento con David Ospina y reveló que es su familiar.

Precisamente, el golero del elenco manizaleño fue este martes 3 de junio uno de los invitados a 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y allí dejó sus sensaciones de lo que fue su actuación; lo catalogó como una revancha. Aunque antes, con Envigado, también había tenido una buena actuación frente al verde paisa.

"En Envigado también tuve uno parecido, que también terminó 0-0 contra Atlético Nacional. No sé, se podría decir (que se la tiene 'montada' a Nacional) que es uno de los clubes más grandes de Colombia y es lindo jugar en el Atanasio, 40 mil personas viendo, y creo que era un objetivo este partido porque en enero había debutado con Once Caldas contra ellos y no me había ido tan bien, se podría decir que es una revancha", precisó Parra a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

La formación de Once Caldas contra Nacional por la primera fecha de cuadrangulares.

En medio de la charla le preguntaron por ese encuentro al final de juego con David Ospina; hizo una revelación. "Nosotros somos familiares. Yo vengo siendo primo segundo por parte de mi madre. Sí, la verdad siempre ha sido un referente y más porque jugaba en Atlético Nacional y creo que toda la familia ha sido hincha de nacional, siempre lo veíamos. El papá de él, Hernán, siempre estaba pendiente de mí, me regalaba guantes. La familia es la que es hincha (de Nacional)".

Sobre qué le dijo a Ospina, Joan Parra sostuvo: "Ya cuando terminamos el partido, lo primero que le dije es que si le podía regalar la camiseta a Gallego, el segundo arquero de Once Caldas, luego nos despedimos y nos abrazamos, un salido con mucho cariño como siempre". Por su parte, Harlen 'Chipi-Chipi' Castillo le dijo "que siguiera aprovechando las oportunidades, entre arqueros nos damos siempre las manos".

Otras declaraciones de Joan Parra:

- Las celebraciones en las atajadas

"Era una revancha, en enero ese 4-0, cuando era mi debut con Once Caldas, no era lo que uno quería. Por cosas del fútbol se da contra el mismo equipo, no sé por qué lo hacía, porque esas celebraciones nunca las hago. Fue la de Marino (Hinestroza) y la de Morelos (Alfredo) también. En Envigado lo trabajaba con Saldarriaga, tuve una conversación muy linda con él, que hiciera lo que sabía hacer; Dios le devuelve a uno con más cantidad".

- ¿Qué le dijo el DT, Hernán Darío Herrera?

"El 'profe' primero que todo felicitó a todos porque habíamos llegado de un viaje super largo en la noche del sábado. No suelo fue como estuve yo sino mis compañeros, que hicieron un sacrificio. Se pudo jugar un partido mano a mano con Nacional. el profe no es decirle mucho a los jugadores, pero con la sonrisa por encima, ya uno sabe que uno da todo por él".

- Más sobre el juego contra Nacional

"La noche del domingo es algo soñado, porque de pronto la hinchada no estaba con ese pensamiento, pero gracias a Dios veníamos trabajando bien".

¿Tuvo procesos en Atlético Nacional?

"Yo hice todo en Envigado y en el 2024 cuando sale Kevin Mier, sí tuve acercamientos a Nacional pero no se llegó a una cifra razonable para el club. La familia quería que llegara a allá, pero no se me dio. Ahora estoy muy feliz en el Once Caldas".