Jorge Bava: "A Santa Fe se le ve un progreso; vamos a llegar fuerte a los cuadrangulares"

Luego de igualar 0-0 contra Boyacá Chicó , por la Liga BetPlay, Jorge Bava dio la ‘cara’ y habló en rueda de prensa, analizando el presente de Independiente Santa Fe , con la mira puesta en lo que resta de este tramo final de torneo.

“Con respecto a estos trece días de trabajo, creo que el equipo plasmó en campo lo que trabajamos. Ya después el resultado no está ni cerca de lo que queremos, obviamente, y queremos plasmar lo que trabajamos para ganar, pero tengo la obligación de ver eso, de ver analizar lo que se trabajó y por muchos momentos lo hicieron; hubo llegadas de gol, situaciones importantes”, indicó de entrada Bava, mostrándose conforme con algunas de las cosas hechas por el equipo en campo.

Sumado a eso, Jorge habló de mejoría y evolución futbolística, que, a su criterio, cree que se solidificará en las finales del fútbol colombiano: “Sí se ha visto un progreso con respecto al primer partido contra Pasto, que se vio mucho desorden. Se han mejorado muchas más cosas, pero lamentablemente el fútbol es resultados y seguimos sin ganar. Creo y estoy convencido que haciendo todo lo mejor posible vamos a estar más cerca de ganar”.

Harold Santiago Mosquera, en Santa Fe vs. Boyacá Chicó, en El Campín, por La Liga BetPlay I-2025 Colprensa

*Otras declaraciones de Jorge Bava:

¿Cuál es el análisis que hace desde su llegada?

“Nosotros cuando asumimos, todos tiene las mismas posibilidades conmigo; lo vie entrenando muy bien y bueno, tiene características para lo que necesitábamos para el duelo contra Chicó e hizo un gran esfuerzo”.

¿Cuál es el mensaje que le envía a la hinchada?

“A la gente lo mismo; entendemos el desencanto que pueda haber, yo soy el responsable de obtener la poca cantidad de puntos en este tramo. Se necesita el apoyo de la gente; los mejores momentos fueron cuando la gente apoyaba y levantó y eso se necesita. Esa es la realidad. Los muchachos entrenan con mucha disposición”.

¿Cómo se ha venido trabajando en estos últimos días?

“Sin duda, esta semana ha sido el primer tramo largo que hemos podido tener y lo hemos aprovechado en todas las líneas; nos la ingeniamos para trabajar. Tengo un gran cuerpo técnico y así hemos podido separar y trabajar por líneas, con trabajos específicos, con salida con balón, pero son cosas que sí se han venido viendo. Al equipo se le ve sólido y se sacó el cero por primera vez”.

¿Le preocupa no ganar?

“.Falta ganar, pero no va a tardar en llegar porque cada vez estamos más cerca. No debemos entrar en ansiedad porque el desespero trae más desespero”.

Hugo Rodallega en duelo contra Boyacá Chicó, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Para qué está este Santa Fe?

“Hemos tenido varios partidos en casa que no hemos podido aprovechar, especialmente en los resultados. Pero yo me baso en que tuvimos muchas chances de gol, poco en contra y a eso le apostamos para los partidos que tendremos fuera de casa. Hay que tratar de llegar fuerte a esta finalización de torneo, entrar a los ocho y en los cuadrangulares llegar fuertes. No tengo duda que vamos a llegar fuerte a los cuadrangulares; vienen partidos difíciles y todo está muy apretado, pero así como rivales nos quitaron puntos acá, también podemos quitarles de visitante”.