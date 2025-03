¿Jorge Bava, nuevo técnico de Independiente Santa Fe? Filtran negociación: "No hay firma"

Independiente Santa Fe se quedó sin timonel luego de la eliminación en condición de local de la segunda fase previa de la Copa Libertadores frente a Deportes Iquique de Chile, el pasado 25 de febrero de 2025, cuando Pablo Peirano dejó el cargo.

A partir de ese momento al frente de la plantilla profesional ha estado la dupla interina conformada por José Francisco ‘Pacho’ López y Róbinson ‘Rufai’ Zapata.

Bajo las indicaciones de ese dúo, los albirrojos han tenido óptimo rendimiento si se tiene en cuenta que golearon 1-7 al Envigado de visitantes, superaron 2-0 a Fortaleza como locales y se impusieron 0-1 sobre Once Caldas en Manizales.

En consecuencia, los dirigentes del conjunto capitalino no se han visto en aprietos o afanes por conseguir un nuevo estratega, ya que los resultados han sido positivos y por ahora no hay cercanía de instancias definitivas que haga apremiante la consecución de un nuevo director técnico.

Sin embargo, el nombre del uruguayo Jorge Bava , exarquero del Atlético Bucaramanga, empezó a tomar tanta fuerza que hasta él mismo declaró en su país que ha venido adelantando conversaciones con los mandamases de Santa Fe para una posible vinculación y que todo está prácticamente acordado de palabra.

🎙️🦁🇮🇩 Jorge Bava habla sobre su llegada a #SantaFe



La entrevista es para @CarveDeportiva



“Ya los abogados están cruzando documentos”

“Hablar con Pablo Peirano me dio tranquilidad, seguridad y me impulsó” pic.twitter.com/99nlavD2e3 — Nicolás Cadena (@nicocadena_) March 19, 2025

Y aunque no suenan más candidatos para llegar al banquillo rojo, la oficialización del ‘charrúa’ de 43 años de edad sigue alargándose.

Nuevo técnico de Santa Fe: cómo va la negociación

La actualización del tema fue hecha el miércoles 19 de marzo por el periodista Javier Hernández Bonnet en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, justo en la antesala del partido entre el ‘Expreso’ y el Atlético Bucaramanga, que estaba aplazado y que hace parte de la sexta fecha de la Liga Betplay.

El comentarista dijo que aunque Jorge Bava es el buscado, aún faltan acuerdos. “Bava es el uruguayo que pretende Independiente Santa Fe y el presidente de Santa Fe está echando saliva”, dijo en tono jocoso a modo de adelanto.

Y explicó que todavía no se ha firmado vínculo alguno: “En este momento no ha absolutamente nada, hay conversaciones preliminares, no hay ningún documento que se haya suscrito como principio de un acuerdo o cosa por el estilo. Así que a esta hora sigue el cuerpo técnico interino de Independiente Santa Fe”.

Y ratificó que no hay apuros: “No hay mayores preocupaciones porque el cuerpo técnico interino, en 3 partidos, lleva 3 victorias, 9 puntos que le cuadraron la caja al equipo ‘cardenal’”.

Lo cierto es que después del duelo contra el Bucaramanga hay 2 clásicos seguidos contra Millonarios, el sábado 22 y el miércoles 26 de marzo.

En ese sentido, ontinúa siendo una incógnita si el nuevo timonel se atreverá a tomar el plantel antes o después de esos duelos, que muchas veces marcan la carrera de un DT en club por la importancia que representan.