Millonarios tendrá 'nuevo' técnico para los clásicos frente a Santa Fe: ¿Quién es?

Luego de la derrota de Millonarios 2-1 frente a Junior en la fecha 8 de la Liga BetPlay, el DT David González fue sancionado debido a polémicas declaraciones en la rueda de presa, y se conoció que Alexander Becerra lo remplazará para los clásicos frente a Santa Fe.

Millonarios no ha tenido sus mejores semanas en cuanto a lo deportivo, ahora se le suma la lesión de varios de sus jugadores claves y otros por la convocatoria a sus respectivas selecciones en la fecha FIFA, sin embargo, no todo termina ahí, su técnico David González fue sancionado y no podrá dirigir al equipo en los siguientes dos juegos, que serán precisamente frente al 'león'.

¿Quién es Alexander Becerra?

El bogotano es el asistente técnico de David González y su mano derecha al momento de tomar decisiones dentro del equipo, y llevan trabajando ya bastantes años en clubes como Independiente Medellín y Deportes Tolima.

Alexander Becerra se conoció con David González a mediados del 2017, cuando estudiaban para ser entrenadores en Argentina, y a partir de ahí, han construido su experiencia en el banquillo en el futbol profesional.

Publicidad

El asistente técnico, conoció a Daniel Ruiz en sus inicios como jugador profesional en Fortaleza, y se le ha visto muy de cerca aconsejando al futbolista, para que logre brillar en el equipo 'embajador'.

🧠⚽️Ⓜ️ Alexander Becerra se viste de azul para ser la mano derecha de David Gonzalez en temas tácticos, análisis de juego y manejo del grupo.



▶️ Conoce más de nuestro Asistente Técnico en esta cápsula. pic.twitter.com/TK9c5goiYC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 8, 2025

Publicidad

¿Cuándo será el clásico frente a Santa Fe?



El bogotano tendrá el difícil reto de estar al mando del equipo en nada más y nada menos que en un 'clásico capitalino', con la tarea de lograr la victoria tras el complicado presente que vive el club, con la inconformidad de la hinchada, tras los malos resultados desde el nuevo proceso en el banquillo de Millonarios.

En ese orden de ideas, el conjunto 'embajador' enfrentará a Santa Fe el próximo sábado 22 de marzo a las 8:30 p.m. (hora de Colombia), donde será visitante, y el siguiente juego nuevamente contra el 'león' en El Campín, será el miércoles 26 del mismo mes, siendo locales.

¿Qué jugadores de Millonarios no estarán en este compromiso?

Aún sin actualizaciones oficiales por parte del cuerpo medico del equipo, Millonarios aún tiene lesionados a David Mackalister Silva, Falcao García y Daniel Cataño. Cuando el 'tico' Juan Pablo Vargas, se había logrado recuperar de su lesión, fue convocado por su selección para la fecha FIFA.

Por otro lado, Álvaro Montero y Delvin Alfonso, tampoco estarán disponibles para este partido, ya que fueron convocados, para la Selección de Colombia y Venezuela respectivamente, para los juegos por Eliminatorias.