Jorge Luis Pinto negó su posible regreso al Deportivo Cali: "Hay límites"

ElDeportivo Cali se encuentra ante la difícil situación de salvarse del descenso en el segundo semestre de este 2024. Para eso los ‘azucareros’ deberán confeccionar una plantilla para pelear y conseguir los puntos necesarios para salvar la categoría. Sin entrenador principal, la presidencia estuvo tras los pasos de Jorge Luis Pinto para que volviera a tomar las riendas del cuadro vallecaucano.

Este martes, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, entrevistaron al entrenador nortesantandereano para conocer sobre la posibilidad de la llegada de Pinto a la huestes del Cali.

Fiel a su estilo, Jorge Luis Pinto fue claro y contundente en hablar sobre los acercamientos que hubo entre ambas partes: “Los dirigentes fueron a Bogotá a hablar conmigo. Arreglamos todo y estaba prácticamente listo. Llamé a algunos jugadores y les dije ‘díganle al presidente de su club que el Cali los quiere. Yo siempre dejé claro que yo iba a llegar cuando se acabara el semestre porque no quería incomodar al ‘Cocho’ Patiño”.

Sin embargo, las cosas no llegaron a buen puerto: “Hace ocho días me llamaron y me dijeron que no estaban de acuerdo con lo que habíamos pactado y hace dos días me volvieron a llamar para llegar a un acuerdo pero ya les dije que no, que yo tengo principios y que no me iba a prestar para eso”.

“Hay límites y tiene que haber respeto. Me mandaron a dar razón de que me querían pero no. Yo fui muy sincero y entendí que era un equipo para trabajar, para producir y sacarlo de ese hueco donde está”, fue la manera en la que concluyó Pinto su intervención sobre la posible llegaba al Cali, que aún está a la espera de definir a su timonel para lo que resta del año.

Jorge Luis Pinto, entrenador del Deportivo Cali. Foto: Dimayor

Al ser consultado por otras propuestas de trabajo, el cucuteño dijo: ”Me llamó un amigo para ofrecerme un equipo en Emiratos Arabes Unidos, nos quedamos de dar razón y vamos a ver qué pasa. Pero yo digo que yo soy de otro tipo de trabajo. En Perú hay dos equipos que me han llamado, aunque hay que esperar que se acabe el torneo”.

¿Cuál fue el último equipo que dirigió Jorge Luis Pinto?

El técnico santandereano tuvo su más reciente experiencia, justamente, en el Deportivo Cali donde estuvo desde octubre de 2022 hasta julio de 2023. En el banquillo azucarero estuvo 31 partidos, donde consiguió 11 triunfos, 12 empates y ocho caídas. Su salida estuvo directamente relacionada con la llegada de Luis Sandoval, fichaje con el que no estuvo de acuerdo.