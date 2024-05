Inversionistas extranjeros y sus ofertas por varios clubes colombianos: acá toda la historia

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este martes se revelaron algunos detalles relacionados con la posibilidad e interés que han mostrado en el último tiempo inversionistas extrajeros por varios clubes del fútbol profesional colombiano.

En ese sentido, el que tomó la palabra fue Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, quien comentó que "por estos días en el fútbol colombiano han aparecido ofertas para comprar equipos nuestros. En la mañana tuve la oportunidad de encontrarme con alguien muy cercano al fútbol profesional y me manifestó palabras más palabras menos, que el campeonato recibe palo; pero lo más extraño es que despierta interés de afuera, con averiguaciones de inversionistas de México, Canadá y España".

Hernández Bonnet prosiguió y acotó que "en las últimas horas le han ofrecido al Once Caldas, al América de Cali y le han hecho ofertas a dos o trrs clubes más. Sin embargo, me dicen que inversionistas árabes están con acercamientos con Equidad".

Acción entre Once Caldas y América. @oncecaldas

Dicha información quedó en punta y solamente resta esperar sin en las próximas semanas se puede sellar alguna operación de venta de equipos del balompié de nuestro país.

La respuesta de La Equidad

En 'Blog Deportivo' también le consultaron a Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, por la noticia entregada hace unos minutos. El periodista Cristian Marín apuntó que recibió un mensaje de Zuluaga, quien aseguró que "no es cierto, les pido que sean muy prudentes con el tema, no es cierto lo de la venta del equipo. Hubo un acercamiento, pero no hay nada serio".

¿Qué hace atractivos a los clubes colombianos?

En el mismo espacio radial, también se indicó que los clubes colombianos tienen su atractivo por la cantidad de jugadores que están apareciendo con buenas condiciones en el profesionalismo y que tienen perfil internacional.

De igual manera, destacaron que muchos de los futbolistas que se han ido al exterior han tenido buen comportamiento más allá de los terrenos de juego, algo que en el pasado no se presentaba.