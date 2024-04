Juan Carlos Osorio y el hoy de Nacional: "Hay que invertir o dar tiempo para el proyecto deportivo"

Juan Carlos Osorioconoce de cerca el entorno de Atlético Nacional, equipo que lucha por un lugar entre los ochos mejores de la Liga Betplay I-2024. El DT ganó varios campeonatos con los 'verdolagas' y dejó su huella en el club.

El risaraldense entregó su opinión sobre el presente que vive el club entrenado por Pablo Reppeto, pero lejos de criticar dejó una recomendación.

"Hay muchas personas tomando la misma decisión. En cualquier empresa tiene que haber personas que se hacen directamente responsables porque la empresa sea exitosa o no. En el fútbol hay demasiado dinero, entonces hay mucho espacio para que la energía se vaya para un lado y para el otro, entonces que las decisiones son consensuadas. Pero las verdaderas relaciones son de dos, no son de tres, cuatro o cinco. Uno en el fútbol tiene 25 relaciones porque cada jugadorr es diferente", analizó Osorio en declaraciones al programa 'Cambio de Frente', de Telemedellín.

Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano. Twitter oficial: @AthleticoPR

Inmediatamente, Osorio fue consultado por su salida de Athletico Paranaense, club en el que no tuvo el tiempo esperado. Hizo una explicación detallada del caso. En Brasil cuestionaron mucho el tema de su rotación y manejo de la nómina.

"Cuatro zagueros solamente y deben de ser dos zurdos y dos derechos, porque ya sea que uno tenga una estructura de cuatro defensores o de tres, no estoy diciendo línea de tres defensa de tres que es otra cosa. Para mí, el central que juega por el lado izquierdo tiene que ser zurdo porque si recibe la pelota del otro central, la debe recibir con la pierna alejada de él para poder alejar su presión del rival y en su primer contacto debe ser con su pierna hábil; si uno tiene a un derecho jugando en esa posición, imposible. Yo me mantengo en la consistencia que he mostrado siempre y a ellos no les gustó que yo les cuestionara eso y más aún, porque este es un aspecto a tener en cuenta, de los cuatro jugadores que yo menciono, pero de los cuatro derechos no había uno que jugara mejor de un jugador Julimar, que para ellos era '9' y para mí, extremo, porque era el más atlético de todos", sostuvo.

El DT colombiano solo duró dos meses en la dirección técnica del Athletico Parananese y desde hace días regresó al país, para estar junto a su familia.