Juan Carlos Pereira 'rompió' el silencio en Millonarios; habló de malos arbitrajes y más

Este sábado 23 de marzo,Santa Fe y Millonarios se enfrentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por una edición más del clásico capitalino, que al final terminó siendo para los rojos, quienes ganaron el duelo con un 3-2.

Sin embargo, hubo un destacado hecho que acaparó la atención de todos los presentes en el ‘coloso de la 57’ y fue el tropel que se armó en el campo, donde hasta golpes hubo. Y todo tiene que ver conJuan Carlos Pereira , quien le mandó un gancho a Harold Santiago Mosquera, hasta dejarlo tirado en el suelo.

Esto le provocó una expulsión al futbolista de Millonarios, que dejó al equipo con un hombre menos en un momento crítico del juego. Y por eso habló en rueda de prensa para pedir disculpas y explicar lo sucedido.

"Antes de hablar de fútbol, ya lo hice en el camerino, quiero como varón reconocer que mi forma de actuar en el clásico no fue la mejor. Me voy expulsado, es un acto de irresponsabilidad y estoy muy tocado con eso porque perdemos un clásico donde, por momentos, parecía que podíamos empatarlo y hasta ganarlo porque santa Fe después del 2-0 le bajó el ritmo y terminamos muy bien el primer tiempo", indicó de entrada el mediocampista ‘embajador’.

*Otras declaraciones de Juan Carlos Pereira:

¿Cómo asimilar las críticas de la hinchada de Millonarios?

"Muy doloroso, están pasando muchas cosas por mi cabeza, toca asumirlo como varón y como hombre. Ponerle el pecho a la situación".

¿El árbitro influyó en el encuentro?

"Fueron muchas cosas, no quiero hablar mucho del tema. Pero últimamente, lo digo, no de reclamo ni de excusa, puede que lo tomen a mal y ojalá no me sancionen porque si uno dice algo de un árbitro, los sancionan. Las situaciones con los árbitros son un poco complejas para nosotros; hemos venido batallando con eso".

¿Por qué reaccionó así en el clásico?

"La reacción mía: me salí de la rabia por todas las situaciones anteriores que había encadenado, pero aquí lo asumo y pongo el pecho, como dije ahorita".

¿Qué mensaje enviarle a la hinchada de Millonarios?

"¿Mensaje? Ninguno, no tengo ningún mensaje para dar. Me toca acompañar a mis compañeros el día miércoles desde afuera de la cancha, pero a trabajar. Pienso que hay muchas cosas por mejorar, el equipo ha mostrado muchas cosas buenas, pero hay que corregir bastante y es de hombre asumir. Esto es fútbol y el fútbol da revanchas".