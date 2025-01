Juan Fernando Quintero, esperado en América de Cali, dijo para dónde irá

Juan Fernando Quintero no para de ser tema de especulación debido a la particular situación en la que se encuentra si se tiene en cuenta que desde el América de Cali se asegura que el antioqueño será su gran refuerzo de la temporada, pese a que aún no ha sido presentado.

De hecho, Tulio Gómez, máximo accionista de la escuadra escarlata, indicó que faltan detalles relacionados con documentos y contratos que están siendo revisados para evitar que se caiga el fichaje.

Entre tanto, la pretemporada del club rojo se adelanta sin que su entrenador, el uruguayo Jorge ‘Polilla’ da Silva, tenga “certezas” de la llegada del popular ‘Juanfer’ , según declaró en rueda de prensa.

En ese sentido, el equipo afinó movimientos en Bogotá con preparatorios contra Melgar de Perú (derrota 3-1) y Millonarios (empate 1-1). No obstante, en ninguno de esos juegos hubo noticias de Quintero.

Lo cierto es que los tiempos se acortan y que la afición se pregunta qué ha pasado con el mediocampista, pues el debut americano en Liga Betplay está programado para el sábado 25 de enero en condición de local contra el recién ascendido Llaneros de Villavicencio.

En medio de este panorama, el futbolista emitió un particular mensaje que puede dar cierta calma a la hinchada, pese a no ser del todo claro.

Juan Fernando Quintero dijo a dónde irá en 2025

El creativo compartió en su cuenta de Instagram y en la de su marca de ropa una imagen que dice en letras rojas: “Quintero regresa a casa”.

La publicación tiene fondo blanco, la silueta de un corazón y una bandera de Colombia. Además, en la descripción hay una explicación similar: “Pronto vamos a celebrar en grande que JF Quintero regresa a casa”.

Y aunque se presume que el zurdo se estaría refiriendo al América de Cali, ya que días atrás compartió un escudo de los ‘Diablos rojos’, dejó la duda en el aire.

Por otra parte, decir que “regresa a casa” se podría interpretar como su vuelta al fútbol profesional colombiano, ya que el club del que es declarado hincha es el Independiente Medellín y su lugar de residencia está en la capital antioqueña.

Bajo este panorama, la afición espera que el paisa se vincule a la plantilla lo más pronto posible, ya que el propio entrenador del cuadro vallecaucano no ha parado de indicar que necesita robustecer su nómina para los torneos locales y la primera ronda de la Copa Sudamericana, en la que el rival será Junior de Barranquilla.