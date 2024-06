¿Juan Guillermo Cuadrado volverá a Independiente Medellín?: voz oficial habló del tema

Gran ilusión ha generado en el entorno ‘poderoso’ el posible regreso de Juan Guillermo Cuadrado, quien ha estado de paso unos días por el país y se ha visto entrenando con el Independiente Medellín. Y es que, con la llegada de David Ospina y Radamel Falcao García al fútbol colombiano, no es descabellada la idea de tener al lateral de 36 años nuevamente en el balompié de nuestro país.

Es por eso que, en la más reciente atención a medios, a Alfredo Arias le preguntaron de frente por el tema del ‘Panita’, quien se convertiría en uno de los principales atractivos de la Liga BetPlay I-2024, en caso de darse se darse su fichaje.

“En cuanto a Juna Guillermo Cuadrado, que es un jugador top, y que ni siquiera se me ha ocurrido la idea de que llegue, pero es una idea muy buena. Habrá que poner algún pesito”, indicó de entrada el entrenador uruguayo, quien se mostró contento ante esta posibilidad, siendo para él un honor dirigir a un jugador con dicha calidad y destacada trayectoria.

No obstante, Alfredo Arias también es consciente que actualmente hay muchas cosas en juego, especialmente para el ‘Panita’, misma razón por lo que ve lejano todavía su regreso a Independiente Medellín: “¿Quién no va a querer tener a Juan Guillermo Cuadrado?, y más acá en Colombia, pero la verdad es que a mí se me hace un poquito lejana esa posibilidad porque es un jugador que está compitiendo aún en el máximo nivel”.

“Los jugadores miden esas cosas también, cuánto es que ellos realmente añoran volver, porque una vez que vuelven al país es para quedarse como siempre, así que hay muchos aspectos profesionales para analizar esa posibilidad”, agregó el entrenador ‘poderoso’ en conferencia de prensa.

Cabe destacar que actualmente Juan Guillermo Cuadrado se encuentra sin equipo, luego de que el Inter de Milán haya decidido no renovarle, tras una temporada en la que el colombiano prometía para mucho, pero al final las lesiones lo permearon por completo. Es más, el lateral tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para acabar de raíz con su problema en el tendón de Aquiles.

¿Cuándo será el debut de Medellín, por Liga?

A la espera de que la Dimayor publique los horarios y fechas oficiales de la primera jornada en la Liga BetPlay I-2024, el cuadro ‘poderoso’ analiza lo que será la confección nominal de cara al segundo semestre, en la queJersson González y Luis ‘Chino’ Sandoval ya fueron las dos primeras altas oficiales.