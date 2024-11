Jugadores de final del fútbol colombiano, bajo sospecha; “nadie cree en nadie”

El tema salió a flote luego de que el Boyacá Chicó emitiera un comunicado para dar a entender que se habían detectado comportamientos dudosos de algunos jugadores de su propia plantilla, conductas relacionadas con presuntas apuestas, y que el caso estaba en investigación para abrir procesos disciplinarios y dejar todo en manos de las autoridades.

En consecuencia, Javier Hernández Bonnet indicó que esta situación no solo está ocurriendo en el conjunto ‘ajedrezado’, pues recordó que otros equipos también han hecho público el aparente actuar malicioso de futbolistas de sus propias nóminas para el arreglo de partidos.

Publicidad

“Todo lo último que ha pasado ha sido originado desde el interior de los clubes: Envigado, Unión Magdalena, Patriotas, Boyacá Chicó, Fortaleza...”, enumeró a modo de ejemplos recientes.

Sin embargo, fue más allá al apuntar que en escuadras grandes del país también se habrían detectado ese tipo de comportamientos por parte de los mismos directivos.

Publicidad

Jugadores de final del fútbol colombiano, bajo sospecha por arreglo de partidos

En ese sentido, el comentarista habló de la definición de la Liga Betplay del segundo semestre del 2023, en la que Junior de Barranquilla se quedó con el título luego de superar en tanda de penaltis al Independiente Medellín.

“Lo que voy a decir me puede meter en un lío, pero lo voy a decir”, advirtió antes de emitir la información.

“En la final del campeonato pasado, en uno de los equipos finalistas, Junior y Deportivo Independiente Medellín, si bien no hubo cargos, sí hubo jugadores a los que les terminaron los contratos por desconfianza”, manifestó.

Publicidad

Y agregó: “Es decir, acá nadie cree en nadie. Nadie está creyendo en nadie”.

En video, la revelación completa (desde el minuto 1:44):

Publicidad

Posteriormente, apuntó que así queda sobre la mesa una problemática que en un principio era denunciada por la prensa y de la que ya se están dando cuenta los dirigentes de cada institución.

“Antes decían: ‘Estos periodistas sí inventan, enrarecen el ambiente, le hacen daño al fútbol, no les gusta el fútbol’. Pero a los que no les gusta es a los que no dan solución a problemas como este, incluida la justicia ordinaria, porque estos son temas de adulteración resultados, están adulterando resultados".

Por último, dejó claro que la manipulación está dirigida directamente a los marcadores y pidió que se tomen medidas: “Estamos hablando del amaño de un partido a través de jugadores y lo está diciendo el Boyacá Chicó”.