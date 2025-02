¿Jugadores de Junior se pegaron al Carnaval de Barranquilla?: ojo a lo que dijo Farías

Junior no le pudo dar una celebración a su hinchada, en el marco del PreCarnaval de Barranquilla y, el pasado lunes, cayeron derrotados 1-2 frente a Envigado, en el Metropolitano Roberto Meléndez. Los dirigidos por César Farías sufrieron su primera derrota en la actual Liga BetPlay y frenaron el buen paso que llevaban en el campeonato colombiano, con dos victorias al hilo.

A pesar de que Carlos Bacca abrió el marcador para los 'tiburones', en el primer tiempo los antioqueños se encargaron de darle vuelta al marcador, con anotaciones de Bayron Garcés y Geindry Cuervo. Al final, fue una decepción para los aficionados que colmaron el 'Metro' y que quería seguir de fiesta con los rojiblancos, tras los exitosos conciertos que tuvo Shakira.

Y es que, en la capital de Atlántico se viven días festivos por la preparación del Carnaval de Barranquilla, que comenzará desde el próximo 1 de marzo, que ya se prendió con los recitales de la reconocida artista barranquillera y la tradicional Guacherna, que se realizó el pasado viernes.

César Farías, técnico del Junior de Barranquilla - Foto: Junior Oficial

Sobre ese tema, el entrenador venezolano César Farías habló y dejó abierta la posibilidad de que algunos de sus jugadores, hayan estados involucrados en celebraciones de Precarnaval. “Nosotros lo intentamos, fuimos recios en la semana pero también estuvo el ambiente festivo; nos distrajimos por momentos y eso no lo puede permitir un equipo de fútbol y ahí lo tenemos que ver”, fueron las palabras del estratega en la rueda de prensa posterior a la derrota.

Con esta caída frente a Envigado, que pelea puestos de descenso, Junior de Barranquilla perdió la posibilidad de subirse al liderato de la Liga Betplay y dejó una mala imagen frente a su público. Eso sí, el 'Bachateo' (Bacca, Chará y Teo) se hizo presente, luego de que Gutiérrez hicierra su debut, entrando desde el banquillo.

Más palabras de César Farías

Análisis de la derrota

“La sensación es amarga. Es una derrota que duele mucho, que nos invita a una profunda reflexión a cada uno de los integrantes, incluido yo. Arrancamos teniendo la pelota dos minutos en los pies y con una jugada elaborada llega un gran gol. Parecía que todo era una fiesta y nos olvidamos de los pequeños detalles. Una pelota directa que perdemos tontamente y sale un disparo de 30 metros que termina en gol”.

Jugador jóvenes en acción

“Es digno de admiración ver a esos jóvenes corriendo y luchando. Ya lo habíamos hablado en la semana, que este era un partido en que no podíamos distraernos. Anoche (domingo) me llamó don Fuad (Char) y lo conversamos, me dijo que había que tener cuidado con los pequeños y tenía razón. Intentamos, fuimos recios en la semana, fuertes, pero también el ambiente festivo nos hizo distraernos por momentos y eso no lo puede permitir un equipo de fútbol”