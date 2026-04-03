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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Reviva la victoria 1-2 de Cali sobre Junior, por la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2025
EN VIVO

Reviva la victoria 1-2 de Cali sobre Junior, por la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2025

En el estadio Romelio Martínez y en el cierre de la fecha 15, el 'azucarero' sorprendió, con doblete de 'Titi' Rodríguez, a un Junior que dejó escapar puntos importantes.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 3 de abr, 2026
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José Ortiz fue el árbitro central del partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali
José Ortiz fue el árbitro central del partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali
Colprensa
REFRESCAR
  • 10:51 p. m. - TERMINAMOS EL MINUTO A MINUTO
    👋 ¡Gracias por habernos acompañado!

    Finalizó el encuentro, pero recuerde que la mejor y más completa información del deporte, la encuentra en nuestro portal.

    • Publicidad

  • 10:33 p. m. - JUNIOR 1-2 CALI
    🔴 ¡Final del partido!

    Con un doblete de 'Titi' Rodríguez, el 'azucarero' sorprendió y se llevó tras puntos valiosos para entrar al grupo de los ocho.

  • 10:24 p. m. - JUNIOR 1-2 CALI
    🔴 Minuto 90'

    Se jugarán seis minutos más en el estadio Romelio Martínez.

  • 10:21 p. m. - JUNIOR 1-2 CALI
    🔴 Minuto 87'

    ¡GOOOOOOOL DE JUNIOR! Excelente cobro de Luis Fernando Muriel, quien engañó a Alejandro Rodríguez y descontó.

  • 10:20 p. m. - JUNIOR 0-2 CALI
    🔴 Minuto 85'

    ¡Penalti para el 'tiburón'! Imprudencia en el área y el árbitro no dudó en sancionar falta.

  • 10:20 p. m. - JUNIOR 0-2 CALI
    🔴 Minuto 82'

    Recién ingresado y ya vio la amarilla el jugador, Juan José Tello.

  • 10:19 p. m. - JUNIOR 0-2 CALI
    🔴 Minuto 80'

    Juan José Tello ingresó por Andrés Correa, en el conjunto visitante.

  • 10:18 p. m. - JUNIOR 0-2 CALI
    🔴 Minuto 75'

    Lucas Monzón ve la tarjeta amarilla.

  • 10:06 p. m. - JUNIOR 0-2 CALI
    🔴 Minuto 70'

    ¡GOOOOOOL DEL CALI! Espectacular remate de 'Titi' Rodríguez, que se fue de doblete.

  • 10:01 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI
    🔴 Minuto 65'

    Joel Canchimbo entró por Jannenson Sarmiento y el 'tiburón' sigue gastando recursos.

  • 09:53 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI
    🔴 Minuto 60'

    Mucha pierna fuerte y ahora el amonestado es Matias Orozco, de la visita.

  • 09:52 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI
    🔴 Minuto 55'

    Alejandro Rodríguez ve la tarjeta amarilla por pérdida de tiempo.

  • 09:52 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI
    🔴 Minuto 50'

    Ingresó Luis Fernando Muriel por Teófilo Gutiérrez.

  • 09:41 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI
    🔴 Minuto 46'

    En el 'azucarero' también hubo una variante, con el ingreso de Andrés Colorado por Ronaldo Pájaro.

  • 09:40 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI
    🔴 ¡Arrancó la parte complementaria!

    El 'tiburón' movió el banco, dando ingreso a Daniel Rivera, Guillermo Paiva y Kevin Pérez por Jermein Peña, Bryan Castrillón y Cristian Barrios, respectivamente.

  • 09:27 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI
    🔴 ¡Final del primer tiempo!

    Con gol de 'Titi' Rodríguez y en medio de una polémica actuación arbitral de José Ortiz, la visita gana.

  • 09:17 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI
    🔴 Minuto 45'

    Se jugarán seis minutos más en el estadio Romelio Martínez.

  • 09:16 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI
    🔴 Minuto 40'

    Ronaldo Pájaro y Julián Quiñónes también fueron amonestados, en un partido donde la actuación del árbitro no ha sido la mejor.

  • 09:09 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI
    🔴 Minuto 35'

    Felipe Aguilar recibió un fuerte golpe en la cabeza y, al parecer, no seguirá en cancha.

  • 09:02 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI
    🔴 Minuto 30'

    ¡GOOOOOOL DEL CALI! Andrés Steven Rodríguez conectó un zurdazo, luego de un buen centro, y abrió el marcador.

  • 09:00 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI
    🔴 Minuto 25'

    Polémica arbitral, luego de que el árbitro le mostrara otra amarilla a Jermein Peña, pero, al acordarse que ya estaba amonestado, se arrepintió, se la quitó y, por ende, no lo expulsó. Todos en Cali reclamaron.

  • 08:53 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI
    🔴 Minuto 22'

    Avilés Hurtado falló su cobro, desde el punto blanco del penalti, y el marcador no se abre.

  • 08:51 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI
    🔴 Minuto 20'

    El juez central, José Ortiz, decidió que hubo mano de Jannenson Sarmiento y se sancionó penalti.

  • 08:50 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI
    🔴 Minuto 18'

    El árbitro es llamado por el VAR y está revisando una acción por posible penalti a favor del conjunto caleño.

  • 08:48 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI
    🔴 Minuto 15'

    Sigue la pierna fuerte y, ahora, quien ve la tarjeta amarilla es Jermein Peña.

  • 08:42 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI
    🔴 Minuto 10'

    Nuevo amonestado, pero esta vez en el 'azucarero' y es Felipe Aguilar.

  • 08:38 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI
    🔴 Minuto 7'

    Mauro Silveira se hizo gigante y evitó el primer gol del partido, tras atajarle un mano a mano a Juan Dinenno.

  • 08:36 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI
    🔴 Minuto 6'

    Primer amonestado del partido y es Juan David Ríos, del 'tiburón'.

  • 08:36 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI
    🔴 Minuto 5'

    Partido friccionado, cortado y muy disputado en la mitad de la cancha.

  • 08:35 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI
    🔴 ¡Empezó el partido!

    Sonó el silbato y la pelota rodó en el estadio Romelio Martínez, ante la presencia de miles de hinchas.

  • 08:34 p. m. - JUNIOR VS. CALI
    🔴 Los equipos ya saltaron a la cancha

    Todo listo para los actos de protocolo y, posteriormente, ruede la pelota.

  • 08:33 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    🔴 Alineacitón titular confirmada del Deportivo Cali

  • 07:50 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    🔴 Alineación titular del Junior de Barranquilla

  • 03:03 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 03:02 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.

  • 03:02 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    ⚽ Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 12 de julio de 2025, el 'azucarero' perdió 0-2 con el 'tiburón' en el estadio de Palmaseca.

  • 02:52 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    ✍️ Últimos partidos del 'azucarero' por Liga
    • Cali 1-0 Pereira
    • Alianza 1-0 Cali
    • Cali 1-1 Santa Fe
    • Cúcuta 0-2 Cali
    • Cali 0-2 Once Caldas
  • 02:50 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    ✍️ Últimos partidos del 'tiburón' por Liga
    • Internacional de Bogotá 0-1 Junior
    • Junior 2-0 Bucaramanga
    • Medellín 2-0 Junior
    • Junior 2-1 Fortaleza
    • Junior 0-4 Nacional
  • 02:48 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    🏆 Así va Cali en la tabla de posiciones

    Producto de cinco triunfos, cuatro igualdades y cinco caídas, el 'azucarero' está de 11, sumando 19 unidades.

  • 02:47 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    🏆 Así va Junior en la tabla de posiciones

    Con ocho victorias, un empate y cinco derrotas, se ubica en la quinta plaza, con 25 puntos.

  • 02:45 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    🧐 ¿Cómo viene el 'azucarero'?

    El conjunto de Rafael Dudamel derrotó 1-0 a Deportivo Pereira, en la pasada jornada, con anotación de Avilés Hurtado.

  • 02:44 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    👀 ¿Cómo llega el 'tiburón'?

    Los dirigidos por Alfredo Arias vienen de ganarle 0-1 a Internacional de Bogotá, con gol de Luis Fernando Muriel, en el estadio de Techo.

  • 02:42 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Romelio Martínez, en la ciudad de Barranquilla, se abren para este duelo.

  • 02:41 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:30 p.m.

  • 02:38 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga BetPlay I-2026.

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