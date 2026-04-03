Reviva la victoria 1-2 de Cali sobre Junior, por la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2025

Finalizó el encuentro, pero recuerde que la mejor y más completa información del deporte, la encuentra en nuestro portal.
- 10:51 p. m. - TERMINAMOS EL MINUTO A MINUTO👋 ¡Gracias por habernos acompañado!
- 10:33 p. m. - JUNIOR 1-2 CALI🔴 ¡Final del partido!
Con un doblete de 'Titi' Rodríguez, el 'azucarero' sorprendió y se llevó tras puntos valiosos para entrar al grupo de los ocho.
- 10:24 p. m. - JUNIOR 1-2 CALI🔴 Minuto 90'
Se jugarán seis minutos más en el estadio Romelio Martínez.
- 10:21 p. m. - JUNIOR 1-2 CALI🔴 Minuto 87'
¡GOOOOOOOL DE JUNIOR! Excelente cobro de Luis Fernando Muriel, quien engañó a Alejandro Rodríguez y descontó.
- 10:20 p. m. - JUNIOR 0-2 CALI🔴 Minuto 85'
¡Penalti para el 'tiburón'! Imprudencia en el área y el árbitro no dudó en sancionar falta.
- 10:20 p. m. - JUNIOR 0-2 CALI🔴 Minuto 82'
Recién ingresado y ya vio la amarilla el jugador, Juan José Tello.
- 10:19 p. m. - JUNIOR 0-2 CALI🔴 Minuto 80'
Juan José Tello ingresó por Andrés Correa, en el conjunto visitante.
- 10:18 p. m. - JUNIOR 0-2 CALI🔴 Minuto 75'
Lucas Monzón ve la tarjeta amarilla.
- 10:06 p. m. - JUNIOR 0-2 CALI🔴 Minuto 70'
¡GOOOOOOL DEL CALI! Espectacular remate de 'Titi' Rodríguez, que se fue de doblete.
- 10:01 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI🔴 Minuto 65'
Joel Canchimbo entró por Jannenson Sarmiento y el 'tiburón' sigue gastando recursos.
- 09:53 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI🔴 Minuto 60'
Mucha pierna fuerte y ahora el amonestado es Matias Orozco, de la visita.
- 09:52 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI🔴 Minuto 55'
Alejandro Rodríguez ve la tarjeta amarilla por pérdida de tiempo.
- 09:52 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI🔴 Minuto 50'
Ingresó Luis Fernando Muriel por Teófilo Gutiérrez.
- 09:41 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI🔴 Minuto 46'
En el 'azucarero' también hubo una variante, con el ingreso de Andrés Colorado por Ronaldo Pájaro.
- 09:40 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI🔴 ¡Arrancó la parte complementaria!
El 'tiburón' movió el banco, dando ingreso a Daniel Rivera, Guillermo Paiva y Kevin Pérez por Jermein Peña, Bryan Castrillón y Cristian Barrios, respectivamente.
- 09:27 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI🔴 ¡Final del primer tiempo!
Con gol de 'Titi' Rodríguez y en medio de una polémica actuación arbitral de José Ortiz, la visita gana.
- 09:17 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI🔴 Minuto 45'
Se jugarán seis minutos más en el estadio Romelio Martínez.
- 09:16 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI🔴 Minuto 40'
Ronaldo Pájaro y Julián Quiñónes también fueron amonestados, en un partido donde la actuación del árbitro no ha sido la mejor.
- 09:09 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI🔴 Minuto 35'
Felipe Aguilar recibió un fuerte golpe en la cabeza y, al parecer, no seguirá en cancha.
- 09:02 p. m. - JUNIOR 0-1 CALI🔴 Minuto 30'
¡GOOOOOOL DEL CALI! Andrés Steven Rodríguez conectó un zurdazo, luego de un buen centro, y abrió el marcador.
- 09:00 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI🔴 Minuto 25'
Polémica arbitral, luego de que el árbitro le mostrara otra amarilla a Jermein Peña, pero, al acordarse que ya estaba amonestado, se arrepintió, se la quitó y, por ende, no lo expulsó. Todos en Cali reclamaron.
- 08:53 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI🔴 Minuto 22'
Avilés Hurtado falló su cobro, desde el punto blanco del penalti, y el marcador no se abre.
- 08:51 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI🔴 Minuto 20'
El juez central, José Ortiz, decidió que hubo mano de Jannenson Sarmiento y se sancionó penalti.
- 08:50 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI🔴 Minuto 18'
El árbitro es llamado por el VAR y está revisando una acción por posible penalti a favor del conjunto caleño.
- 08:48 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI🔴 Minuto 15'
Sigue la pierna fuerte y, ahora, quien ve la tarjeta amarilla es Jermein Peña.
- 08:42 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI🔴 Minuto 10'
Nuevo amonestado, pero esta vez en el 'azucarero' y es Felipe Aguilar.
- 08:38 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI🔴 Minuto 7'
Mauro Silveira se hizo gigante y evitó el primer gol del partido, tras atajarle un mano a mano a Juan Dinenno.
- 08:36 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI🔴 Minuto 6'
Primer amonestado del partido y es Juan David Ríos, del 'tiburón'.
- 08:36 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI🔴 Minuto 5'
Partido friccionado, cortado y muy disputado en la mitad de la cancha.
- 08:35 p. m. - JUNIOR 0-0 CALI🔴 ¡Empezó el partido!
Sonó el silbato y la pelota rodó en el estadio Romelio Martínez, ante la presencia de miles de hinchas.
- 08:34 p. m. - JUNIOR VS. CALI🔴 Los equipos ya saltaron a la cancha
Todo listo para los actos de protocolo y, posteriormente, ruede la pelota.
- 08:33 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI🔴 Alineacitón titular confirmada del Deportivo Cali
Esta es nuestra nómina titular para el duelo en el Romelio ⚽#VamosCali 💚 pic.twitter.com/rLmj8OHtTa— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) April 4, 2026
- 07:50 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI🔴 Alineación titular del Junior de Barranquilla
- 03:03 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.
- 03:02 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.
- 03:02 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI⚽ Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 12 de julio de 2025, el 'azucarero' perdió 0-2 con el 'tiburón' en el estadio de Palmaseca.
- 02:52 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI✍️ Últimos partidos del 'azucarero' por Liga
- Cali 1-0 Pereira
- Alianza 1-0 Cali
- Cali 1-1 Santa Fe
- Cúcuta 0-2 Cali
- Cali 0-2 Once Caldas
- 02:50 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI✍️ Últimos partidos del 'tiburón' por Liga
- Internacional de Bogotá 0-1 Junior
- Junior 2-0 Bucaramanga
- Medellín 2-0 Junior
- Junior 2-1 Fortaleza
- Junior 0-4 Nacional
- 02:48 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI🏆 Así va Cali en la tabla de posiciones
Producto de cinco triunfos, cuatro igualdades y cinco caídas, el 'azucarero' está de 11, sumando 19 unidades.
- 02:47 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI🏆 Así va Junior en la tabla de posiciones
Con ocho victorias, un empate y cinco derrotas, se ubica en la quinta plaza, con 25 puntos.
- 02:45 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI🧐 ¿Cómo viene el 'azucarero'?
El conjunto de Rafael Dudamel derrotó 1-0 a Deportivo Pereira, en la pasada jornada, con anotación de Avilés Hurtado.
- 02:44 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI👀 ¿Cómo llega el 'tiburón'?
Los dirigidos por Alfredo Arias vienen de ganarle 0-1 a Internacional de Bogotá, con gol de Luis Fernando Muriel, en el estadio de Techo.
- 02:42 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Romelio Martínez, en la ciudad de Barranquilla, se abren para este duelo.
- 02:41 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:30 p.m.
- 02:38 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. CALI👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga BetPlay I-2026.
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