Junior vs. Fortaleza: hora y dónde ver EN VIVO HOY el partido de la Liga Betplay II-2024

Junior de Barranquilla recibe en la tarde de este sábado 17 de agosto a Fortaleza con la firme intención de escalar posiciones en la tabla. A las 6:05 de la tarde rodará el balón en el estadio Metropolitano, de la capital del Atlántico.

El 'tiburón' suma cinco puntos, esto tras cinco jornadas disputadas y se encuentra fuera del grupo de los ocho mejores. Por su parte, los 'atezados' llegan a la 'Arenosa' con aire en la camiseta, debido a que se muestran invictos y por ahora lideran la clasificación general con 13 unidades.

Junior vs. Fortaleza: hora y dónde ver EN VIVO por la Liga Betplay II-2024:

En ese orden de ideas, el compromiso entre el 'tiburón' y los populares 'amix' dará inicio a las 6:05 de la tarde, de este sábado 17 de agosto, y es válido por la sexta jornada del presente campeonato. Junior le apuesta a buen partido contra su gente, en el 'Coloso de la Ciudadela', ya que en el horizonte está el duelo de la Copa Libertadores contra el Colo Colo, por la vuelta de los octavos de final.

Se prevé que Arturo Reyes, timonel samario al servicio del 'rojiblanco', alinee sobre el césped del Metropolitano un equipo alterno, pensando precisamente en el partido 'copero' frente al 'cacique' del día martes 20 de agosto. Entre los concentrados, la novedad es Marco Pérez, quien ya está completamente recuperado de su lesión en uno de sus tobillos.

SANTIAGO, CHILE - AUGUST 13: Players of Junior pose for a photo during the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Round of 16 match between Colo-Colo and Junior at Estadio Monumental David Arellano on August 13, 2024 in Santiago, Chile. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images) Marcelo Hernandez/Getty Images

Publicidad



De otro lado, no fueron citados por Reyes, Yimmi Chará, Jermein Peña, Víctor Cantillo y Andrés Colorado, que tuvieron actividad a mitad de semana contra Colo Colo. Carlos Bacca liderará la ofensiva junto a Marco Pérez.

"La verdad que yo para llegar a Junior no fue una casualidad, el año pasado yo fui el colombiano que más goles hice en el mundo y pude quedar de goleador y gracias a Dios me gané la oportunidad de llegar aquí. Yo no quiero pasar desapercibido, estoy trabajando muy duro para esperar la oportunidad y hacerlo muy bien. Yo hice mucho mérito para estar en este gran club y espero trabajar y aportar al equipo, estar a la altura cuando me toque", esas fueron las palabras de Pérez a la prensa en la capital del Atlántico.

Publicidad

Estos son los convocados del Junior vs. Fortaleza: