Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Junior vs. Nacional, EN VIVO; minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay ll-2025
EN VIVO

🔴Junior vs. Nacional, EN VIVO; minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay ll-2025

Este domingo, ‘tiburones’ y ‘verdolagas’ se medirán en el Metropolitano por la cuarta fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 30 de nov, 2025
Comparta en:
Junior vs. Nacional, por la Liga BetPlay ll-2025
Junior vs. Nacional, por la Liga BetPlay ll-2025
Colprensa
REFRESCAR
  • 04:32 p. m. - Liga BetPlay ll-2025
    Convocados de Nacional

    • Publicidad

  • 04:31 p. m. - Liga BetPlay ll-2025
    Convocados de Junior de Barranquilla

  • 04:29 p. m. - Liga BetPlay ll-2025
    ¿Por dónde ver el partido en📺 y 📶?

    El partido entre Junior y Nacional lo podrá ver por la televisión cerrada, y a través del Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol) por seguir el minuto a minuto.

  • 04:26 p. m. - Liga BetPlay ll-2025
    ¿A qué ⌚está programado el partido?

    La pelota rodará en el Roberto Meléndez a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana).

  • 04:20 p. m. - Liga BetPlay ll-2025
    ¿En qué 🏟 se jugará?

    El encuentro entre Junior y Nacional se jugará en el Metropolitano de Barranquilla...

  • 04:18 p. m. - Liga BetPlay ll-2025
    👋¡Bienvenidos!👋

    Junior recibe a Nacional por la cuarta fecha del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay ll-2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad