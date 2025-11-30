🔴Junior vs. Nacional, EN VIVO; minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay ll-2025

Convocados de Nacional
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Junior 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/xXemf13DH0— Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 29, 2025
🔥🦈 ¡CONVOCADOS! #VamosJunior pic.twitter.com/IYzOBLYeNc— Junior FC (@JuniorClubSA) November 30, 2025
El partido entre Junior y Nacional lo podrá ver por la televisión cerrada, y a través del Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol) por seguir el minuto a minuto.
La pelota rodará en el Roberto Meléndez a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana).
El encuentro entre Junior y Nacional se jugará en el Metropolitano de Barranquilla...
Junior recibe a Nacional por la cuarta fecha del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay ll-2025.
