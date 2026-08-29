Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Junior vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Junior vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2026

Este sábado, 'tiburones' y 'leones' se miden en el estadio Romelio Martínez, por la octava jornada del fútbol colombiano. Aquí el minuto a minuto.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 29 de ago, 2026
Comparta en:
Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe
Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe
Fotografías de: AFP
REFRESCAR

Publicidad

Publicidad

Publicidad