🔴 Junior vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2026

- 06:25 p. m. - ¡Así alineará Junior!
- 06:24 p. m. - ¡Así formará Santa Fe!
La nómina del León 🦁 para la fecha 8 de la @LigaBetPlayD ante Junior 🇮🇩☝️ pic.twitter.com/7j6YJOy6ag— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 29, 2026
- 06:24 p. m. - ¡El 'león' ya llegó al estadio!
📸 Llegó el León!!! 🦁👊🇮🇩☝️ pic.twitter.com/TKvOdqIg5v— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 29, 2026
- 06:23 p. m. - Así luce el Romelio Martínez
Romelio Martínez 🏟️🦁🇮🇩☝️ pic.twitter.com/IBLsMEGvZD— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 29, 2026
- 06:23 p. m. - ¡Listo el camerino 'cardenal'!
Nuestro camerino en Barranquilla ✅🦁🇮🇩☝️ pic.twitter.com/2Az7KZI0mz— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 29, 2026
- 06:22 p. m. - ¡El 'tiburón' sacó a los convocados!
- 06:20 p. m. - ¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Junior y Santa Fe, por la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026.
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