Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Junior vs. Santa Fe, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025
EN VIVO

🔴 Junior vs. Santa Fe, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025

Este miércoles, Junior recibirá en Barranquilla a Independiente Santa Fe, equipo al que le urge una victoria para seguir con vida en el fútbol profesional colombiano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 29 de oct, 2025
Junior vs. Santa Fe.
Junior vs. Santa Fe.
COLPRENSA.
  • 06:26 p. m. - Minuto 15
    Junior tuvo el segundo

    Pase filtrado a Yimmi Chará que no pudo definir bien antes la presión de los defensores 'cardenales'.

  • 06:19 p. m. - Minuto 8
    Gol de Junior

    Tiro libre de José Enamorado, cabezazo de Guillermo Paiva y Yimmi Chará definió de testarazo, tras mala salida de Andrés Mosquera Marmolejo.

  • 06:18 p. m. - Minuto 7
    Amonestación en Santa Fe

    Harold Santiago Mosquera recibió tarjeta amarilla por halar de la camiseta a José Enamorado en un contrataque.

  • 06:14 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en el estadio Metropolitano.

  • 06:13 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Santa Fe

  • 06:10 p. m. - PREVIA
    La titular de Junior

  • 06:06 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 06:05 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará en el estadio Metropolitano a las 6:10 p.m. (hora Colombia).

  • 06:04 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del juego entre Junior y Santa Fe.

