🔴 Junior vs. Santa Fe, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025

Pase filtrado a Yimmi Chará que no pudo definir bien antes la presión de los defensores 'cardenales'.
- 06:26 p. m. - Minuto 15Junior tuvo el segundo
- 06:19 p. m. - Minuto 8Gol de Junior
Tiro libre de José Enamorado, cabezazo de Guillermo Paiva y Yimmi Chará definió de testarazo, tras mala salida de Andrés Mosquera Marmolejo.
- 06:18 p. m. - Minuto 7Amonestación en Santa Fe
Harold Santiago Mosquera recibió tarjeta amarilla por halar de la camiseta a José Enamorado en un contrataque.
- 06:14 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITROInició el partido
Rodó la pelota en el estadio Metropolitano.
- 06:13 p. m. - PREVIALos inicialistas de Santa Fe
Nuestra nómina para hoy ante Junior por la fecha 18 de la @LigaBetPlayD 🦁🇮🇩 pic.twitter.com/PTfrwa1Wp5— Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 29, 2025
- 06:10 p. m. - PREVIALa titular de Junior
- 06:06 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
- 06:05 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará en el estadio Metropolitano a las 6:10 p.m. (hora Colombia).
- 06:04 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del juego entre Junior y Santa Fe.
