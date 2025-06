Junior y la inesperada decisión que se vio obligado a tomar para la Liga Betplay II-2025

En el fútbol profesional colombiano las emociones se están viviendo a flor de piel por los cuadrangulares finales de la Liga Betplay I-2025, sin embargo, hay un conjunto que no la está pasando del todo bien y de hecho ya quedó eliminado y frustró su sueño de llegar a la final. Junior de Barranquilla marcha cuarto y último en el grupo A con apenas un punto en cuatro jornadas disputadas. Cómo si no fuera suficiente, esa no es la única noticia negativa para los curramberos, ya que en las últimas horas se dio a conocer una inesperada decisión de cara al próximo semestre.

Desde Barranquilla aseguran que el conjunto 'tiburón' no podrá jugar en el estadio Metropolitano durante cierto periodo de tiempo debido a unas remodelaciones, por lo tanto, hará las veces de local en el estadio Romelio Martínez.

"El Estadio Roberto Meléndez, escenario natural del Junior, no podrá ser utilizado a partir del mes de septiembre ya que entrará en labores de remodelación y ampliación como anunció Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Ante esta circunstancia, Junior jugará los partidos en el Estadio Romelio Martínez", fue la información que reveló en las últimas horas el portal deportivo regional 'Diario Deportes"

Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla

Cabe recordar, que, el Romelio Martínez fue construido en 1932 por motivo de los Juegos Nacionales de 1935. En su césped han jugado equipos como Junior, Deportivo Barranquilla, Libertad de Barranquilla, Sporting de Barranquilla y Deportivo Unicosta. En la actualidad es la casa del Barranquilla FC, filial del equipo 'tiburón. Este recinto no solo ha sido utilizado en lo deportivo, puesto que también ha acogido conciertos y actividades culturales.

En cuanto a lo económico también es un golpe importante para el Junior, ya que apenas tiene capacidad para 8.600 espectadores. Si bien los hinchas no llenaban el Metropolitano con capacidad para 50 mil personas, el apoyo desde las tribunas era regular.