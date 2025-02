Kevin Viveros y la cantidad de goles que promete con Nacional en 2025: atentos, hinchas

Atlético Nacional está invicto en el tramo inicial de la Liga BetPlay 2025-I y tiene jugadores en altos niveles como es el caso de Kevin Viveros, quien aunque el año pasado no tuvo el mismo rodaje o tanta importancia, para la presente campaña está ‘dulce con el gol’ y con eso está siendo centro de atención.

Por eso, y ante su buen momento goleador con la camiseta del ‘rey de copas’ en Colombia, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con él para hablar de su destacado presente.

“He venido trabajando en ciertas falencias que tengo y poco a poco se va viendo el trabajo y los resultados. Creo que lo que he vivido acá en Nacional ha sido lo mejor de mi vida, el mejor momento de mi vida; los títulos conseguidos, los primeros títulos de mi vida. Eso es de día a día de irnos conociendo y que todos tengamos clara la idea del profe, pero ahora seguimos dándole con lo que tenemos y gracias a Dios se nos ha venido dando los resultados”, aseguró Kevin Viveros en el espacio radical.

Además, la llegada de Javier Gandolfi, lo ha ayudado a potenciar su nivel en el presente año y comenzar a marcar goles importantes para los ‘verdolagas’.

“El profe llegó un entreno y nos paró a los dos y nos dijo que teníamos que hacer estos movimientos, si sale uno ya sabe que lo debe hacer y creo que el primer partido que jugamos nos fue bien y ahí el profe repitió nómina con dos delanteros y ahora con Santa Fe nos vimos mucho mejor, eso es de irnos conociendo. Creo que en los partidos va a ser una locura pararnos”, aseguró sobre el doble delantero que está usando el DT argentino.

La cantidad de goles que quiere marcar Kevin Viveros con Nacional, en 2025

“No quiero decir la cifra, pero sí quiero superar los diez goles y tener un gran 2025. Con Marino nos conocemos desde muy pequeños cuando estábamos en Cali, sé la calidad de jugador que es; está dando fruto todo, el cambio que hizo el profe, la nueva formación, el 4-4-2 con dos nueve y sé con el transcurrir del partido nos vamos a ir conociendo más y va a ser imposible que nos paren”, contó sobre su objetivo personal y la sociedad con Hinestroza.

En otras de las declaraciones de Kevin Viveros resaltó que está pidiéndole a las directivas de Nacional que lo compren totalmente, ya que está en préstamo.

Kevin Viveros y un festejo de gol contra Fortaleza en el estadio El Campín. Foto: Colprensa

“Le he pedido al presidente: 'compra mi ficha’”, confesó el atacante este viernes en la mencionada entrevista.

Acá más declaraciones de Kevin Viveros en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*Su pedido a Dios para este 2025

“Sí, creo que es algo que lo propuse cuando fui a la iglesia, todos los diciembre hago una propuesta en la iglesia de Buga, al Milagroso de Buga y espero que se me cumpla de la mano de Dios. Ahora estoy feliz porque llevo tres goles y dos asistencias y en la pretemporada me preparé para esto, para darle lo mejor a Nacional, para conseguir los objetivos y ya prontamente se viene la Copa Libertadores y desde el día uno me mentalicé que tengo que estar físicamente bien y mejorar las falencias que tengo para aportar”.

*El aplazamiento de Nacional vs Tolima

“Ya estábamos mentalizados en el partido del domingo, a salir con toda a ganar, pero desafortunadamente por las condiciones climáticas y todo no se pudo jugar, pero ahora tenemos días de descanso para prepararnos más”.

*Su paso reciente por Europa

“Uno tiene que pasar cosas difíciles para madurar y yo siento que lo de Bosnia fue algo que me hizo madurar como no tomar decisiones no tan apresuradas, quería volver a mi país, desde que volví la he venido rompiendo y espero dar un salto mayor, si Dios lo permite, o sino seguir en Nacional, que compren mi ficha porque estoy muy contento acá, mi familia también; estoy cumpliendo mis sueños, estar en un equipo grande y ganar títulos; lo importante es que la familia esté contenta”.

*Tuvo ofertas para salir de Nacional

“Tuve una oferta de México, pero se rechazó porque me siento bien aquí, una en México puede ganar mucho dinero, pero pensé dónde estoy, lo que quiero a futuro y lo que quiero para mi familia. Si mi familia está contenta, yo lo estoy. Ahora con Nacional jugar Libertadores y esos partidos aportarles, es una ventana mucho más grande”.