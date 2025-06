"La diferencia es que no hemos metido los goles, y nos han castigado duro con el arbitraje"

"Indudablemente que dos derrotas son dolorosísimas y obviamente que a nosotros nos dejan preocupados", así comenzó César Farías, director técnico del Junior de Barranquilla, su conferencia de prensa luego de caer 0-1 con Medellín en el Metropolitano. El 'tiburón' solo suma un punto en tres puntos en tres salidas en el grupo A.

El técnico venezolano, al que le tiraron de todo los hinchas del 'rojiblanco finalizado el juegoen la capital del Atlántico, lamentó no solo el tema de sumar, sino los lesionados que han tenido. Sin duda que un factor claro es la falta de eficacia y aseguró que han sido castigados con el arbitraje.

"Cuando uno va haciendo el análisis hemos contado con muy mala fortuna no solamente terminar dos partidos en casa con un hombre menos por lesión, en esta ocasión fueron dos, Carlos (Bacca) salió lesionado en el calentamiento. Da rabia interna cuando genera situaciones de gol, el equipo se atreve a jugar, toma riesgos, va al arco contrario. Cuando revisas la expectativa de gol, ningún partido hemos debido perder, pero así es el fútbol, no es solamente llegar sino resolver con eficacia con arco contrario, estamos errando mucho y las consecuencias las estamos pagando caro, estamos jugando con mucha tensión también. Los cuatro goles son más errores nuestros que producción del rival. Lo estamos pagando durísimo, que nos tiene al borde de la eliminación. Debemos pensar en la vuelta y a reintentar ganarlo y mejorar la eficacia, a ver si con menos presión nos soltamos y tenemos mejor rendimiento de cara al gol", continuó Farías.

César Farías, técnico del Junior Pantallazo redes sociales

Al ser cuestionado por cómo venderle otra idea a la afición, teniendo en cuenta que el Junior 'se cae a pedazos partido tras partido', Farías defirió en esta última postura.

"Primero que yo no lo tengo que vender nada, tenemos que ir a traer un buen resultado no tiene otra cosa. En lo otro si difiero que nos caemos a pedazos, hasta en la última jugada tuvimos posibilidades de gol. Hay que trabajar e ir por el resultado, la gente sabe que nos hemos esforzado, pero no ha sido suficiente. Tenemos que ir a Medellín a jugar para ganar y revertir la situación, sobre todo por nosotros. Tenemos que respetar la opinión de cada quien y la opinión del hincha que está dolido, sufre, es una situación normal, pero tener otro tipo de respuesta, otro tipo de análisis y conducta. Nosotros tenemos que tragar grueso, soportar y traer un buen resultado; trabajar. El fútbol necesita alguna más y estamos en deuda", complementó el venezolano.

En medio de su intervención se refirió a jugadas puntuales en las que en los tres juegos de los cuadrangulares se han visto perjudicado por los árbitros.

"En el primer partido nos anularon un gol que pudo tener dos puntos más, en el segundo, no nos pitaron un penalti y al rival le pitan un penalti igual, y en este tercero, yo no soy especialista de árbitros ni nada, pero tengo varias personas que me han dicho que fue penalti. Es una dificultad que hemos tenido, es real no es ficticia, después no hemos tenido eficacia. Lo que pasa es que cuando no tiene el resultado no se puede defender las cosas que se hacen buenas. Lo que diga hoy va a sonar excusa, terminamos con ocho jugadores; no nos hemos entregado. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista".

Y prosiguió: "Debemos ir a Medellín a ganar, tenemos rabia para hacerlo y hambre, después la única diferencia es que no hemos metido los goles y la otra es que nos han castigado duro con el arbitraje, y muy duro. No tenemos excusa, defendernos mejor de lo que hemos hecho ahora".