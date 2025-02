"La gente de James Rodríguez me debió decir señor Fuad Char quédese en su casa, no venga"

James Rodríguez es todo un personaje tanto en Colombia, como a nivel internacional; más ahora que viene teniendo una serie de buenas presentaciones con León, de México, el equipo que lo convenció ante su prematura salida del Rayo Vallecano, de España.

Pero antes de darle el sí al club 'esmeralda', en nuestro país y especialmente en la ciudad de Barranquilla, se generó todo un 'boom' porque los directivos de Junior alcanzaron a tocar la puerta del número '10' de la Selección Colombia y a entablar algunas conversaciones.

Ahora, ya unas semanas después de no poderse cumplir el sueño de que Rodríguez Rubio se vistiera con la camiseta de los 'tiburones'; el que apareció para hablar fue Fuad Char, máximo accionista del club de la capital del Atlántico.

"Cuando dijeron que James podía salir del Rayo y se estaba preparando el Junior 2025, le pregunté al técnico que si le sonaba tener a un jugador como James Rodríguez. Me dijo, pero por favor, claro que sí, puedes averiguar. Yo llamo y me dicen que hable con el tío, Andrés Rubio, preguntamos cuáles eran las situaciones de él, me dicen que él gana más o menos 3 millones de dólares en España", recordó Char, en una charla distendida con el abogado Abelardo de la Espriella.

El empresario siguió con su relato y dijo que "yo le dije al señor (Rubio) que el Junior podría pagar un millón de dólares, que esas eran las posibilidades nuestras, pero que una serie de empresas podían ayudar para que James se quede en Junior, como Tecnoglass y Bavaria, empresas grandes interesadas en apoyarnos. Así la cifra era cercana a los 3 millones de dólares, pero el jueves apareció el equipo de León que va a participar en el Mundial de clubes, y por tres partidos allá recibe 30 millones de dólares".

James Rodríguez en medio del Pachuca vs León, por la Liga MX. Jam Media/Getty Images

Además de eso, Fuad Char recordó lo sucedido. "Eso del León fue el jueves, yo viajé a reunirme con ellos el viernes. Estaba ahí su tío, su empresario y otra persona, que me dijo: 'yo soy quien le maneja los negocios a James, señor Char no es el momento para que James vaya a Junior'. La gente de James había debido llamarme y decirme, quédese en su casa, usted es un hombre mayor".

De esa forma, se reveló una parte de ese episodio fallido para que el mediocampista nacido en Cúcuta y de 33 años volviera a actuar en los estadios de Colombia.