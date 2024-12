La historia del 'Pregón Verde', la canción que ha inmortalizado Atlético Nacional

Cada vez que Atlético Nacional consigue un importante triunfo, suele salir a relucir una canción que ha hecho propia el conjunto verdolaga. Se trata del ‘Pregón Verde’, una obra creada por la Orquesta Los Núñez, en 1983. Hoy, 41 años después sigue sonando en cada celebración del conjunto ‘verdolaga’.

Por estos días, el conjunto verde de Medellín está metido en la final de la Liga y la Copa Betplay, comandados por el mexicano Efraín Juárez, que con tan solo tres meses dentro del club, ya tiene la posibilidad de alzar dos títulos. Este martes, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con Jhonny Núñez, director de la Orquesta Los Núñez e hijo de Abraham Núñez, coautor de la icónica canción.

"La canción se creó en 1983, pero empezó a hacerse conocida cuando Nacional ganó la Copa Libertadores en 1989, el himno empezó a coger fuerza y se convirtió en un boom. Fueron seis años después de su creación. Hasta ahora no se ha impuesto otro himno, todos los hinchas denominan esta obra como el himno de Nacional”, fueron las palabras del actual directo de la obra.

Javier Hernández Bonnet, director de la mesa de trabajo del ‘Blog Deportivo’, explicó el fenómeno que se vivía en la época, en el tema musical en los equipos de Colombia: “Se presentaba una transición entre los tangos que representaban a los equipos de fútbol, a una música más autóctona. Llegó una nueva era y con ella, la tropicalización que comenzó a meterse entre los equipos del fútbol colombiano”.

Una de las claves para que el ‘Pregón Verde’ siga siendo tan escuchado es que no tiene nombres propios de aquella época: “La idea era no nombrar los jugadores de la época para que no perdiera su vigencia. Mi papá fue el coautor, el verdadero autor de la canción había puesto el nombre de algunos jugadores de la época, pero mi padre le sugirió quitarlos para que con el paso de los tiempos no se perdiera”.

Nacional y Millonarios se enfrentaron en el Atanasio Girardot por los cuadrangulares. Foto: Colprensa

A pesar de que dentro de la Orquesta Los Núñez se ha intentado hacer nuevas versiones remasterizadas de la canción, estas no han tenido acogida: “Lo hemos hecho, pero la gente ya tiene en la memoria y en el corazón el que primero se grabó. No se oye las nuevas versión creadas. Fue una inteligencia musical de mi papá y sus compañeros”.

