La viral reacción de Juan Fernando Quintero, tras enterarse de lo que pasó con Andrés Román

🗣 Juanfer Quintero al enterarse de lo sucedido a Andrés Román del @nacionaloficial:



"No... no me digas eso. No sabía. Me toma por sorpresa. Es duro... ojalá Dios quiera que esté muy bien. Le mando un abrazo a él y a su familia, y mucha buena energía." pic.twitter.com/zp1HXh9vMv