"Ladrones, ratas": reacción airada del 'Tino' Asprilla tras el 1-1 de Nacional con Millonarios

Atlético Nacional y Millonarios empataron este lunes 1-1 en el estadio Atanasio Girardot y en partido de la cuarta fecha del cuadrangular A de la Liga Betplay II del fútbol colombiano en este 2024.

El crucial compromiso tuvo también su toque de polémica, en la acción que precedió al gol que marcó de penalti el histórico Falcao García , por un supuesto fuera de lugar que se habría presentado ahí.

Con ese panorama, se presentó toda una discusión en diferentes medios de comunicación y también en redes sociales, entre los seguidores e incluso con conceptos de expertos analistas de arbitraje.

En el caso de 'Espn', el encargado de poner el grito en el cielo fue el famoso Faustino Asprilla, quien estalló y dejó unos duros conceptos.

"Usted puede jugar muy bien al fútbol pero no le pueden ganar unos señores sentados en una cabina", explicó el tulueño en primera instancia.

En la medida en que se fueron dando diferentes conceptos en la mesa de especialistas de la cadena televisiva, 'el Tino' se acaloró aún más.

"Ladrones; son unas ratas, eso se lo inventaron, Falcao estaba adelantado, ladrones. Hoy que casualidad que el brazo sí habilita", agregó el otrora delantero e ídolo de la hinchada de Nacional.

Pero Asprilla siguió enardecido y alterado en cada una de sus apreciaciones. "Lo que yo vi, es que acaban de robar a Nacional. Deben estar haciendo fiesta en la Dimayor. Hay el mismo fuera de lugar, acá (en El Campín) no fue fuera de lugar, allá (en el Atanasio Girardot) sí fue fuera de lugar. Alguien que me pueda explicar a mí eso".

Hay que recordar que el viernes anterior en Bogotá, antes del segundo tanto de los 'embajadores', a Nacional le fue anulado un tanto después de la revisión en el VAR. Todo tras la anotación de Dairon Asprilla.

Para finalizar el exjugador de Parma, Newcastle y de la Selección Colombia apuntó que "no me vuelvan a invitar a fiestas de la Dimayor, ni de la Federación, por allá no voy".

