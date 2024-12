"Las sanciones a Atlético Nacional hicieron que nos llenáramos de valor y uniéramos más"

Atlético Nacional se ilusiona con clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2024 . Eso sí, no depende de sí mismo, ya que debe estar atento a lo que ocurra con Millonarios, que tiene la primera opción en el grupo A. Pero van con todo y así lo expresó Álvaro Angulo, jugador del cuadro 'verdolaga', en entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

De igual manera, hizo énfasis en lo que han vivido a lo largo del semestre, con varias sanciones y castigos. Los más recordados fueron por los festejos de Efraín Juárez y Edwin Cardona y los puntos que le dieron a Junior de Barranquilla, tras enfrentamientos en las gradas del estadio Atanasio Girardot, decisión de Dimayor que causó revuelo y dividió opiniones.

¿Le gusta más jugar como extremo o lateral?

"Me siento más cómodo como lateral. Allí, saco más ventaja porque llego con más posibilidades. Cuando juego de carrilero, estoy muy estático, entonces como lateral es bueno llegar y sorprender. Me gusta marcar, atacar y aportar en las diferentes zonas".

¿Cómo han manejado lo que han vivido?

"Ha sido especial de la manera como se ha desarrollado el semestre, con las sanciones que le han impuesto a Atlético Nacional, eso nos ha ayudado para llenarnos de valor, unirnos más. Al final, va a ser más lindo, sacar provecho de todo esto que estamos haciendo. Ojalá que podamos clasificar a una final más, y ganar la Liga y Copa. Se va a disfrutar más por lo que hemos vivido, entre esas sanciones, las celebraciones y todo. Eso ha ayudado al grupo a estar fuerte y creer más en el compañero que tenemos al lado".

Publicidad

¿Qué ha hecho Efraín Juárez en este tiempo?

"El profesor Juárez, más que un entrenador, es persona. Supo asumir el cargo, llevar el grupo y nos ha unido. Lo llamamos familia y eso se ve reflejado en la cancha. Cada vez que somos superados por el rival, sabemos sacarlo adelante. Aprendimos a defender, que es un arte y no es fácil. Además, los controles se han mejorado, gracias a él y la disposición que tenemos los jugadores con todo el cuerpo técnico".

Álvaro Angulo en un Nacional vs Chicó - Foto: Colprensa

¿Cómo es el entrenador de Atlético Nacional?

"Agradezco a cada uno de los entrenadores que me han formado y han estado ahí, así haya jugado o no, porque todo pasa por algo. El profesor Juárez se enoja un montón, cuando no le gusta algo y es furioso. En un camerino, no alcanzan a imaginarse cómo es. Ahora, en lo personal, hablo constantemente con él y me exige, lo cual me gusta porque me ayuda a crecer. Respecto al grupo, le habla claro a todos, y sabes lo que te pide, ya que lo expresa con nombres. No se guarda nada, entonces cuando eres transparente con los jugadores ayuda y el manejo de grupo es bueno. Eso es diferente a otros técnicos que he tenido porque no te mata por la espalda, sino que habla claro y trata de hacerte saber en qué puedes mejorar. Es muy sincero con el futbolista".

Publicidad

¿Jugar tan seguido, afectó la intensidad del equipo?

"Al principio, le estábamos cogiendo la idea al técnico Juárez y, en lo personal, me encantaba y lo disfrutaba, el hecho de siempre ir adelante, presionar a las rivales, estar encima, pero sí se notó y él lo identificó, que en los segundos tiempos nos veníamos abajo. A partir de ese momento, aprendimos a manejarlo y a regular las cargas y el desgaste para que seamos más equilibrados. Hemos mejorado. Ahora, a mí, me gusta ser intenso todo el partido. Mantenernos así es imposible, pero sí es algo que viene cambiando en nuestra mente, ya que con Juárez recuperamos la intensidad y se ha dejado de lado lo lento del fútbol colombiano".

¿Cuál fue la postura del equipo, tras vencer a Pasto?

"Es inevitable terminar el partido y no ver al rival, más cuando se está en una instancia tan importante. Cuando nos subimos al bus, empezamos a ver el partido de Millonarios y no es un secreto que queríamos que ganara Santa Fe porque ya no dependíamos solo de nosotros. Creo que todos estamos viviendo lo mismo y en la última fecha va a ser igual o peor".