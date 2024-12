De jugar en Millonarios y Nacional, a inaugurar su bar de cócteles y bebidas

Andrés 'Manga' Escobar tuvo su última experiencia en el fútbol profesional en este primer semestre de 2024 en Nueva Chicago, de Argentina. Antes y durante más de 15 años pasó por clubes de nuestro país, Ucrania, Francia, Brasil, Estados Unidos e Islandia.

Sin embargo, para los segundos seis meses de la presente temporada no encontró una propuesta atractiva para continuar con su carrera deportiva. Así, decidió montar un negocio de rumba y entretenimiento llamado Malú, ubicado en Puerto Tejada, en el Cauca y a 20 minutos de Cali, que recientemente inauguró y con el que quiere marcar 'golazos' este delantero de 33 años.

"Estoy tranquilo, en mi casa, en mi pueblo, emprendiendo cada vez en cosas nuevas y bueno, ahí vamos dándole", dijo de entrada 'Manga', en charla con Gol Caracol, quien inició su carrera en las filas de Deportivo Cali y que estuvo en Selección Colombia de categorías juveniles, compartiendo con figuras como James Rodríguez, Santiago Arias y Johan Mojica, entre otros.

El atacante también precisó que en "Malú tenemos una zona de cócteles, de micheladas, de bebidas aquí en mi pueblo. Y la verdad es que nos han acogido, le ha gustado a la gente y ahí vamos de a poco".

Publicidad

Andrés 'Manga' Escobar, en sus inicios jugando en el Cali. COLPRENSA

Publicidad

Aunque dice que ahora en enero espera escuchar ofertas para volver a vestirse de cortos en Colombia o en el exterior; 'Manga' Escobar llegó a la conclusión de invertir algo del dinero ganado en las canchas, porque sabe bien que la carrera de futbolista es corta y que la vida sigue, con o sin la pelota en sus pies.

"Yo, junto a mi esposa, me puse a pensar que después del fútbol hay una vida, hay que seguir adelante y ella tiene idea de coctelería y todas esas cosas. Emprendimos y gracias a Dios nos han acogido muy bien", dijo el caucano, que ya ha tenido la visita de colegas y amigos como Fabián Castillo, Duvier Riascos Barahona, Gustavo Torres y espera a otros 'panitas' como Sebastián Rincón y José Adolfo 'Trencito' Valencia.

En el proyecto también están contemplados eventos, como una fiesta blanca para este 6 de diciembres y otros más que viene trabajando junto a Luisa, su esposa, y sus colaboradores.

¿Andrés 'Manga' Escobar se retiró del fútbol?

Publicidad

'Manga' Escobar es claro y directo. No se calla nada y así fue de frente cuando se le preguntó sobre el presente que se vive en el fútbol. "Ahora jugar profesionalmente es complicado, hay muchos intereses de por medio, he pasado momentos difíciles y así gracias a Dios y a la inteligencia que he tenido, a mi talento, gracias a Dios aproveché mi momento, hice algunas inversiones y estoy viviendo eso", explicó el atacante, que se caracterizó por su gambeta, velocidad y picardía mostrada en los estadios del país y del exterior.

¿En qué equipos ha jugado Andrés 'Manga' Escobar?

Andrés 'Manga' Escobar, en su paso por Selección Colombia. Colprensa

Publicidad