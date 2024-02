A Arturo Vidal le gustó la forma en la que le habló Tulio Gómez y la gente de América

El 'boom' de las primeras semanas en el fútbol colombiano tuvo que ver con una posibilidad que contempló y en la que avanzaron los directivos del América de Cali en pro de contratar al astro chileno Arturo Vidal, con experiencia internacional en clubes como Barcelona e Inter de Milán, de Italia. Sin embargo, después de muchos dimes y diretes, el volante austral terminó dándole el sí a Colo Colo, de su país, y es total atracción por estos días.

'El King' Vidal concedió una amplia entrevista y en uno de los apartes de la conversación se refirió del tradicional equipo colombiano. Así comentó DSports Chile que “se metió América de Cali y me encantó la forma en que hablaron conmigo, también el cariño que recibí de la gente en tan poco tiempo. Se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta, porque yo soy así".

Incluso el experimentado futbolista agregó las sensaciones que tuvo de manera personal y ante el interés del equipo colombiano. "Eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Creo que mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo Colo”.

En ese aspecto en algún momento se aseguró que en medio de esos acercamientos, también pudo contar que Sonia Isaza, la novia del chileno, es nacida en nuestro país y también podría haber influido en que al menos 'King' hubiera aceptado escuchar una supuesta oferta.

Del tema de Vidal hablaron en varias oportunidades de manera pública Tulio Gómez, dueño del América, y durante unos días se convirtió en tendencia en redes sociales. Pero al final del caso, nada se pudo finiquitar e igualmente vinieron los memes y burlas en contra de los directivos y apuntando a a los hinchas de los 'diablos rojos'.

¿Cómo fue la presentación de Arturo Vidal en Colo Colo?

Arturo Vidal es ovacionado en su presentación con el Colo-Colo AFP

Cabe señalar que todos los ojos en el balompié chileno están postrados sobre Arturo Vidal, quien incluso tuvo una sonada presentación en el estadio Monumental, la cual dio que hablar no solamente entre la gran prensa de la ciudad de Santiago, sino también en el mundo entero. El mediocampista llegó al escenario deportivo en un helicóptero y también montó en un caballo en el terreno de juego.